Сегмент планшетов продолжает расти второй год подряд

14 октября. FINMARKET.RU - С января по сентябрь 2024 года в России было продано 2 млн планшетов на сумму 41,5 млрд руб., что на 32% и 31% больше аналогичного периода 2023 года, сообщили "Коммерсанту" в МТС.

По их данным, южнокорейский Samsung потерял свое лидерство, теперь самым продаваемым планшетом с долей 15% стал Xiaomi (9% в 2023 году). Samsung же за год утратил 5% рынка в штуках и опустился на 3-е место с долей 10%. На втором месте Huawei с 14%, его доля и позиция не изменились.

В деньгах лидер по-прежнему Apple (21%, годом ранее 31%), однако Xiaomi сильно сократил отставание, сейчас у компании 18% рынка в деньгах (с 11% в 2023 году), у Samsung 15% (годом ранее 19%).

По мнению аналитиков МТС, главным фактором роста спроса нав 2024 году стала их функциональность: "Устройства стали приближаться по характеристикам к ноутбукам и способны полноценно заменить их". Как отмечает независимый аналитик Александр Сурков, доля Xiaomi в количественном и денежном выражении увеличилась за счет массового выхода на российский рынок планшетов средней цены.