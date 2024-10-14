.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В сентябре денбаза в широком определении выросла на 1,4%, в годовом сравнении рост ускорился до 15,1% - ЦБ РФ
14 октября 2024 года 09:32
Сегмент планшетов продолжает расти второй год подряд
|0
Александр Щербак/ТАСС
14 октября. FINMARKET.RU - С января по сентябрь 2024 года в России было продано 2 млн планшетов на сумму 41,5 млрд руб., что на 32% и 31% больше аналогичного периода 2023 года, сообщили "Коммерсанту" в МТС. По их данным, южнокорейский Samsung потерял свое лидерство, теперь самым продаваемым планшетом с долей 15% стал Xiaomi (9% в 2023 году). Samsung же за год утратил 5% рынка в штуках и опустился на 3-е место с долей 10%. На втором месте Huawei с 14%, его доля и позиция не изменились. В деньгах лидер по-прежнему Apple (21%, годом ранее 31%), однако Xiaomi сильно сократил отставание, сейчас у компании 18% рынка в деньгах (с 11% в 2023 году), у Samsung 15% (годом ранее 19%). По мнению аналитиков МТС, главным фактором роста спроса на планшеты в 2024 году стала их функциональность: "Устройства стали приближаться по характеристикам к ноутбукам и способны полноценно заменить их". Как отмечает независимый аналитик Александр Сурков, доля Xiaomi в количественном и денежном выражении увеличилась за счет массового выхода на российский рынок планшетов средней цены.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.