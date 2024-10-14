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14 октября 2024 года 09:15
В магазинах и ресторанах могут установить квоту на российское вино
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Антон Новодережкин/ТАСС
14 октября. FINMARKET.RU - Минпромторг предлагает установить с 1 марта 2025 года обязательную долю отечественного вина в меню и винных картах ресторанов. Законопроект размещен для общественного обсуждения. Как пишет "Российская газета", речь идет обо всех видах вина, в том числе игристом и крепленом. Такую же квоту Минпромторг предложил установить в торговых залах розничных магазинов. В пояснительной записке к документу уточняется, что мера нужна, чтобы повысить конкурентоспособность отечественных вин и улучшить их продвижение, поскольку у потребителей сейчас ограничены возможности для знакомства с продукцией российских производителей, так как в барах и ресторанах доминируют иностранные бренды, а в магазинах тоже "сложно сделать выбор" в пользу российских вин. Как отмечает руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин, вопросы возникают лишь к ресторанам национальной кухни: странно представить в ресторане итальянской кухни какой-нибудь красностоп под лазанью. В ресторанах продается не более 5% от общего объема продаж в рознице. Поэтому практического смысла устанавливать минимум на российское вино в общепите нет, считает он.
Опубликовано Финмаркет
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