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14 октября 2024 года 08:36
При массовой роботизации производств "рынок соискателя" снова станет "рынком работодателя"
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VCG//ТАСС
14 октября. FINMARKET.RU - Если российские компании решат массово роботизировать свои производства, это приведет к высвобождению 12-15 млн занятых и сложившийся сейчас в РФ "рынок соискателя" снова станет "рынком работодателя", пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на доклад ЦМАКП, который был представлен на форуме профсоюзов в Геленджике. Впрочем, вероятность реализации сценария подобной массовой роботизации производств пока не выглядит сколько-нибудь реалистичной - доля расходов на ФОТ в ВВП РФ в 2022 году была низкой, и даже если по итогам 2023 года она вырастет, этот показатель будет далек от предельного, способного подтолкнуть компании к капитальным вложениям в техническое перевооружение. Кроме того, ограничивают модернизацию (в части доступа к оборудованию и технологиям) и санкции. Не в пользу роботов говорят и ожидаемые успехи властей в налаживании импорта иностранной рабочей силы - так, в январе-сентябре 2024 года около 100 тыс. граждан Узбекистана были устроены на работу в организационно-адресном порядке на предприятия в России - против 23 тыс. за тот же период 2023 года, следует из заявления республиканского агентства по внешней трудовой миграции.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, производство, роботизация, занятость
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