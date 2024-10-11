Инфляция в России в сентябре составила 0,48%

Рост потребительских цен в сентябре ускорился до 0,48% после повышения на 0,20% в августе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 8,63% после 9,05% месяцем ранее. Рост цен в сентябре оказался выше прогнозов аналитиков

11 октября. FINMARKET.RU - Инфляция в России в сентябре 2024 года составила 0,48% после 0,20% в августе, 1,14% в июле (в июле была индексация тарифов ЖКХ), 0,64% в июне, 0,74% в мае, 0,50% в апреле, 0,39% в марте, 0,68% в феврале и 0,86% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

Инфляция в сентябре превысила ожидания аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,42%.

За январь-сентябрь 2024 года цены в РФ выросли на 5,78% (в сентябре 2023 года инфляция составила 0,87%, а за январь-сентябрь 2023 года - 4,60%).

Таким образом, чтобы инфляция в 2024 году уложилась в прогноз правительства на уровне 7,3%, в 4-м квартале рост цен должен быть в пределах 1,5% или инфляция не должна превышать в среднем 0,5% в месяц в октябре-декабре.

До действующего прогноза ЦБ на 2024 год в 6,5-7,0% осталось еще меньше (рост цен в 4-м квартале должен быть не более 0,7-1,2%) - и ЦБ с высокой долей вероятности повысит его на опорном заседании совета директоров 25 октября.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в сентябре замедлилась до 8,63% с 9,05% на конец августа, 9,13% на конец июля после 8,59% на конец июня, 8,30% на конец мая, 7,84% на конец апреля, 7,72% на конец марта, 7,69% на конец февраля, 7,44% на конец января и 7,42% на конец декабря 2023 года.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в сентябре 2024 года составил 100,75% (в августе 2024 года - 100,60%). В годовом выражении базовый индекс цен в сентябре снизился до 108,26% со 108,44% в августе.

ЦБ в июле повысил прогнозы по инфляции на этот и следующий год - с 4,3-4,8% до 6,5-7% и с 4% до 4-4,5% соответственно. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге 13 сентября заявила, что ЦБ скорее всего в конце октября на опорном заседании повысит текущий прогноз по инфляции (6,5-7%) на 2024 год.

Минэкономразвития в начале сентября пересмотрело в большую сторону свой прогноз по инфляции в 2024 году - до 7,3% с апрельских 5,1%, в 2025 году - до 4,5% с 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале октября, по инфляции в 2024 году составляет 7,5% (вырос с 7,1% на начало сентября).

При этом консенсус-прогноз аналитиков на 2025 год вырос до 5,4% (с 4,8% по опросу в начале сентября), что значительно превышает как прогноз Минэкономразвития (4,5%), так и прогноз ЦБ (4,0-4,5%).

Цены на продукты питания в РФ в сентябре по сравнению с августом выросли на 0,3%. В августе по сравнению с июлем было отмечено их падение на 0,1%. С начала года продукты подорожали на 4,3%, в годовом выражении - на 9,5%. Эти показатели не учитывают данные по алкогольной продукции.

По данным Росстата, из молочных продуктов за месяц больше всего подорожало сливочное масло - на 5,1%. Цены на сметану выросли на 4,2%, стерилизованное молоко - на 3,6%, пастеризованное - на 3,4%. Рост цен на сыры, творог, кисломолочные продукты, сливки и другую продукцию составил от 1,3% до 2,8%. В целом молочная продукция подорожала на 2,7%, с начала года - на 7,8%, в годовом выражении - на 9,7%.

Цены на булочные и бараночные изделия, рис, манную крупу, пшено, горох и фасоль выросли от 0,6% до 1,8%.

Рост цен на мясо и птицу в сентябре составил 0,5%, причем цены на курятину снизились на 1,2%. С начала года это мясо подешевело на 4,5%, по сравнению с сентябрем прошлого года - на 2%.

Кроме того, цены на оливковое масло выросли на 2%, на подсолнечное масло - на 0,8%. Причем с начала года подсолнечное масло подорожало на 3,1%, в годовом выражении - на 4,2%.

Цены на яйца в сентябре снизились на 0,1%, но в годовом выражении они все еще на 23,7% выше. С начала года падение составило 19,6%.

Сахар в сентябре подешевел на 3,3%, в годовом выражении - на 2,4%. Но с начала года сохраняется положительная динамика на уровне 4,1%.

Цены на плодоовощную продукцию в минувшем месяце снизились на 4,2%, по сравнению с сентябрем прошлого года рост составил 14%. В сентябре больше всего подорожали апельсины - на 14,8%. Цены на огурцы выросли на 6,3%, лимоны - на 2,6%, бананы - на 1,7%, помидоры - на 1,6%. В то же время капуста подешевела на 23,8%, морковь - на 17%, картофель - на 15,8%, свекла - на 14,2%, виноград - на 10,5%, лук - на 9,6%, яблоки - на 8,9%.

Алкогольные напитки в сентябре подорожали на 0,8%, с начала года - на 6,4%, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - на 6,8%.

Цены на икру лососевых рыб в РФ в сентябре по сравнению с августом выросли на 12,6%. Это самые высокие темпы роста на рынке рыбопродукции. Так, мороженая (кроме сельди), соленая, маринованная, копченая рыба, рыбное филе, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, сельди, а также рыбные консервы подорожали от 0,8% до 1,8%. Резкий рост цен на красную икру объясняется снижением вылова лососей в этом году.

Потребительские цены на бензин в России в сентябре выросли на 1,01% после того, как в августе поднялись на 1,22%. По отношению к началу года цены на бензин в сентябре поднялись на 7,78%.

Наиболее сильный рост в сентябре 2024 года наблюдался на бензин марок АИ-98 и выше - 3,9%.

Газомоторное топливо в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем подорожало на 3,6%, дизельное топливо - на 0,2%.

Медикаменты в сентябре в среднем подорожали на 1,3%.

В сентябре среди услуг зарубежного туризма выросли цены на поездки на отдых в ОАЭ - на 21,1%, Египет - на 18,6%, отдельные страны Юго-Восточной (на 9,8%) и Средней Азии (на 2,1%), Белоруссию - на 1,8%, Турцию - на 1,5%. Одновременно снизились цены на отдых на Черноморском побережье России - на 10,3%, путевки в дома отдыха, пансионаты - на 7,1%.