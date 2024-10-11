Объемы оттока валюты за границу снижаются два года подряд

11 октября. FINMARKET.RU - Объем переводимых россиянами за границу денежных средств уменьшается второй год подряд после бурного оттока в 2022 году. Тогда за восемь месяцев граждане перевели в зарубежные банки 1,02 трлн рублей, за аналогичный период 2023 года этот показатель снизился почти на 40%, до 613,1 млрд рублей, а в этом году - еще на 14%, до 527,2 млрд рублей. К такому выводу пришли "Ведомости", подсчитав данные Банка России по операциям сектора "домашние хозяйства".

Несмотря на все ограничения и сложности, о тренде на снижение интереса россиян к хранению средств за рубежом говорить не приходится, так как вплоть до настоящего времени размер оттока весьма значим, отметил управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов. Рост остатков при некотором сокращении переводов говорит о снижении мобильности и оборачиваемости средств физических лиц за рубежом. Деньги в большей степени хранятся, чем участвуют в каких-то регулярных сделках и операциях, которые в текущих условиях могут быть сопряжены с дополнительными правовыми, налоговыми и прочими рисками.

Интерес россиян не снижается, даже несмотря на стагнацию курса и проблемы с платежами, добавил главный макроэкономист УК "Ингосстрах-инвестиции" Антон Прокудин. Пока российская финансовая система не стала полностью автономной, как в советском прошлом, люди пользуются возможностью отложить пенсионные и другие накопления за рубежом, что позволит им в дальнейшем жить там при необходимости.