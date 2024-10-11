.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Растущая склонность россиян к одинокой жизни может стать проблемой для финсектора
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

11 октября 2024 года 08:40

Растущая склонность россиян к одинокой жизни может стать проблемой для финсектора

 0
URA.RU/ТАСС
URA.RU/ТАСС
11 октября. FINMARKET.RU - Демографический тренд - растущая склонность россиян к одинокой жизни - может стать проблемой для финансового сектора: стремление таких людей к сбережениям ниже, а мотивы непредсказуемее и мало зависят от экономических факторов, пишет "Коммерсантъ", ссылающийся на новый научный доклад Банка России.

Регулятор смотрит на вклады как на источник инвестиций, способных разогнать выпуск и увеличить предложение товаров для снижения инфляции. При этом помимо одиночек, проблемой для трансформации вкладов в инвестиции могут стать различия в сроках коротких депозитов и длинных инвесткредитов, а для финсектора - склонность домохозяйств без сбережений к накоплению долгов и личному банкротству.


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    РФ,  демография,  финсектор

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.