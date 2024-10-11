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11 октября 2024 года 08:40
Растущая склонность россиян к одинокой жизни может стать проблемой для финсектора
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URA.RU/ТАСС
11 октября. FINMARKET.RU - Демографический тренд - растущая склонность россиян к одинокой жизни - может стать проблемой для финансового сектора: стремление таких людей к сбережениям ниже, а мотивы непредсказуемее и мало зависят от экономических факторов, пишет "Коммерсантъ", ссылающийся на новый научный доклад Банка России. Регулятор смотрит на вклады как на источник инвестиций, способных разогнать выпуск и увеличить предложение товаров для снижения инфляции. При этом помимо одиночек, проблемой для трансформации вкладов в инвестиции могут стать различия в сроках коротких депозитов и длинных инвесткредитов, а для финсектора - склонность домохозяйств без сбережений к накоплению долгов и личному банкротству.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, демография, финсектор
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