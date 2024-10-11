Власти не ждут масштабного ухода инокомпаний

11 октября. FINMARKET.RU - Власти ждут, что из России практически перестанут уходить иностранные компании. В ближайшую трехлетку в бюджете заложено значительное сокращение поступлений от безвозмездных платежей, в том числе связанных с продажей активов иностранных организаций, — до символических 300 млн рублей ежегодно, пишут "Известия".

В 2024 году власти планируют получить 141 млрд рублей по статье "Поступления от негосударственных организаций, в том числе — связанные с продажей активов иностранными компаниями". Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на ближайшую трехлетку. При этом в дальнейшем ожидается, что такие доходы кратно снизятся — до 295 млн рублей каждый год (порядка 1 млрд рублей в сумме за 2025–2027 годы).

Как подчеркивается в пояснительной записке, такая динамика объясняется именно высокими поступлениями этого года, когда в бюджет приходили разовые поступления от негосударственных организаций, в том числе связанные с продажей активов иностранцами.

Статья федерального бюджета "Безвозмездные поступления от негосударственных организаций" начала пополняться миллиардными сборами с декабря 2022 года. Тогда же власти ввели добровольную комиссию при продаже иностранцами активов в России. Такие сделки должны быть одобрены правительственной комиссией по иностранным инвестициям — и без взноса их не утвердят.

Сейчас размер платежа при выходе с рынкасоставляет 15% от рыночной стоимости активов. Его нужно уплатить за месяц с даты исполнения сделки.

В 2022-м безвозмездные поступления от негосударственных организаций составили 2,95 млрд рублей, пишут "Известия". По итогам 2023-го они превысили 116 млрд рублей.

10 октября появилась информация, что власти приняли решение о повышении взноса до 35% от рыночной стоимости актива. Это усложнитиз РФ зарубежного бизнеса, так как станет более затратно. Кроме того, власти ввели новое правило для таких сделок — если их стоимость составляет более 50 млрд рублей, то они должны совершаться только с согласия президента. Таким образом, процесс согласования растянется, а мотивации уходить у иностранных организаций будет меньше.

Таким образом, значительно снижая ожидания от безвозмездных поступлений в 2025–2027 годах, власти, очевидно, не закладывают дальнейший масштабный уход иностранцев из России, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.