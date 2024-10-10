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10 октября 2024 года 10:11
Россияне активно бронируют туры за рубеж на новогодние каникулы
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Артем Геодакян/ТАСС
10 октября. FINMARKET.RU - Длительные новогодние каникулы наряду с расширением предложения привели к росту в два-три раза год к году продаж в России организованных туров за рубеж на новогодние праздники. Растет спрос со стороны российских туристов на курорты Египта и стран Юго-Восточной Азии, в то время как интерес к Турции сокращается, пишет "Коммерсант". На начало октября 2024 года объем забронированных туров на новогодние праздники (28 декабря - 8 января) увеличился в 2,3 раза год к году, подсчитали в системе бронирования Travelata.ru. В сервисе "Слетать.ру" зафиксировали увеличение в 3,5 раза. В туроператоре Fun & Sun считают, что продажи новогодних туров идут в 3 раза активнее, в "Русском экспрессе" - в 2,5 раза. Директор Travelata.ru Олег Козырев связывает тренд с ростом глубины бронирований: путешественники стараются избежать подорожания продукта из-за валютных колебаний. Организованные туристы планируют отдых в среднем за четыре месяца, констатируют в "Слетать.ру". Ранние продажи увеличиваются и из-за растущей доли зарубежных направлений.
Опубликовано Финмаркет
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