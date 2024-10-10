Такси в Москве к концу года может подорожать на треть

10 октября. FINMARKET.RU - Цена на услугив Москве к концу года может увеличиться на треть. В этом случае средний чек на поездку вырастет до 1000 рублей и более (сегодня он 800-900 рублей). Такой прогноз озвучила для "Российской газеты" председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

По ее словам, из-за инфляции и высокой ставки Центробанка для таксопарков все менее доступны кредиты, лизинги, ГСМ, страховые полисы и пр. Издержки, которые несет бизнес такси, накладываются на потребителя - отсюда и подорожание. Влияет и сезонный фактор: пик роста цен придется на ноябрь - декабрь, когда жители Москвы начнут больше перемещаться по городу, с учетом своих предновогодних планов.

"Стоимость услуг такси к концу 2024 года возрастет из-за увеличения трафика и движения потоков людей, - подтвердил "РГ" Роман Ломакин, начальник автоколонны таксопарка NEXT. - Другая причина - из-за санкций подскочилаиномарок и комплектующих к ним, а импортозамещение у отечественных производителей не всегда на высоте. Пока цены таксопарка особо не отпугивают пассажиров. Средний чек на поездку в нем - 980 рублей. Но, как ожидается, к концу года сумма увеличится до 1100-1300 рублей".