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10 октября 2024 года 09:29
Минцифры просит смягчить региональные требования к инфраструктуре связи
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Сергей Мальгавко/ТАСС
10 октября. FINMARKET.RU - Минцифры просит региональные власти снять ограничения на установку базовых станций вблизи соцобъектов и жилых домов. Министерство считает, что местные ограничения приводят к прекращению работы связи и ограничивают развитие инфраструктуры, при том что безопасность оборудования подтверждается Роспотребнадзором. Операторы связи позицию профильного министра поддерживают, пишет "Коммерсант". В Роспотребнадзоре изданию подчеркнули, что нормативы уровней электромагнитного поля, создаваемого радиоэлектронными средствами в жилых зданиях, "основаны на научных и экспериментальных изысканиях и их применение более 20 лет в РФ свидетельствует об их эффективности". Ранее Минцифры разошлось с Роспотребнадзором в позициях по вопросу изменения СанПиНов для 5G. "В целом ВОЗ официально заявила, что оборудование связи не вызывает осложнений для здоровья. Нормы в России для частот свыше 2 ГГц в жилых районах - 0,1 Вт на квадратный метр, притом что в Европе - до 10 Вт на квадратный метр", - объясняет редактор профильного Telegram-канала "Телекоммуналка" Алексей Слукин.
Опубликовано Финмаркет
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