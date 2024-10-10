Минцифры просит смягчить региональные требования к инфраструктуре связи

10 октября. FINMARKET.RU - Минцифры просит региональные власти снять ограничения на установку базовых станций вблизи соцобъектов и жилых домов. Министерство считает, что местные ограничения приводят к прекращению работы связи и ограничивают развитие инфраструктуры, при том что безопасность оборудования подтверждается Роспотребнадзором. Операторы связи позицию профильного министра поддерживают, пишет "Коммерсант"

В Роспотребнадзоре изданию подчеркнули, что нормативы уровней электромагнитного поля, создаваемого радиоэлектронными средствами в жилых зданиях, "основаны на научных и экспериментальных изысканиях и их применение более 20 лет в РФ свидетельствует об их эффективности". Ранее Минцифры разошлось с Роспотребнадзором в позициях по вопросу изменения СанПиНов для 5G.

"В целом ВОЗ официально заявила, что оборудование связи не вызывает осложнений для здоровья. Нормы в России для частот свыше 2 ГГц в жилых районах - 0,1 Вт на квадратный метр, притом что в Европе - до 10 Вт на квадратный метр", - объясняет редактор профильного Telegram-канала "Телекоммуналка" Алексей Слукин.