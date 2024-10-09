ФАС рассчитала, сколько придется платить за электричество

9 октября. FINMARKET.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассчитала "коридоры" тарифов на электроэнергию на следующий год. Плата за свет, как и за другие коммунальные услуги, должна повыситься с июля 2025 года, пишет "Российская газета"

Дешевле всего она во 2-м полугодии следующего года может быть в ЛНР - нижний предел здесь всего 1,46 руб. за киловатт-час. В ДНР минимальный тариф - 1,49 руб., в Иркутской области с традиционно низкими тарифами - 1,77 руб.

Дороже всего электричество может обходиться жителям Чукотки - максимальный размер платы здесь 11,36 руб. за киловатт. Дорогое электричество и в других холодных регионах. В Якутии - до 9,66 руб. за киловатт. На Камчатке тариф ограничен 8,04 руб. за киловатт (правда, нижняя планка здесь - всего 2,7 руб.).

В Москве плата за свет поднимется с нынешних 6,99 руб. до 7,87 руб. за киловатт-час. В Подмосковье - с 7,33 до 8,25 руб. В Санкт-Петербурге - с 6,19 до 6,97 руб.

На основе разработанных предельных уровней цен региональные тарифные органы установят конкретные значения тарифов, прокомментировали в пресс-службе. При этом в 73-х регионах действуют дифференцированныепо объемам потребления электроэнергии, и у каждого диапазона - свой тариф. Тарифы для первого диапазона потребления (минимального) как раз и будут ограничены минимальными и максимальными уровнями, которые определила ФАС. Ведомство продолжит контролировать соблюдение предельных уровней тарифов в регионах.

Данные "коридоры" касаются тарифов для городского населения, живущего в квартирах без электроплит и электроотопления. Тариф для квартир с электроплитой регион вправе установить самостоятельно, он может составлять лишь 0,7 от основного.

Прогнозом социально-экономического развития страны на 2025-2027 годы предполагается, что коммунальные услуги в 2025 году подорожают на 11,9%, в 2026 году - на 5,4% и в 2027-м - на 4,8%. Разработанные тарифы на 2-е полугодие 2025 года соответствуют индексу роста цен на электроэнергию, который предусмотрен прогнозом, добавили в ФАС.