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09 октября 2024 года 09:20
Регистрация интеллектуальной собственности активизировалась перед ростом пошлин
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Станислав Красильников/ТАСС
9 октября. FINMARKET.RU - Юристы, содействующие регистрации и продлению товарных знаков, в преддверии октябрьского повышения пошлин Роспатента столкнулись с ростом нагрузки, в отдельных случаях - примерно в 3,5 раза относительно нормы, пишет "Коммерсантъ". Рост в большей степени должен сказаться на селлерах онлайн-площадок и на физических лицах, которые только в 2023 году получили возможность регистрировать товарные знаки. Падения активности заявителей не ожидается, по крайней мере если говорить о среднем и крупном бизнесе, считает юрист практики интеллектуальной собственности юрфирмы "Косенков и Суворов" Вячеслав Игумнов. "Предполагаем, что количество заявок все равно будет расти, хоть и не такими быстрыми темпами, как в последний год", - сказал он. Такая динамика, по его мнению, будет связана с тенденцией к замещению ушедших из РФ брендов. Руководитель практики интеллектуальной собственности K&P.Group Анна Молчанова добавила, что "зарегистрировать права на объект интеллектуальной собственности даже с учетом нынешних пошлин гораздо дешевле, нежели иметь имущественные последствия из-за отсутствия регистрации прав"
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, товарзнаки, регистрация
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