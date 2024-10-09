Бизнес просит досрочно расширить режим автоматизированной УСН

9 октября. FINMARKET.RU -предложил расширить режим автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН). Режим автоматизированной упрощенной системы налогообложения (УСН) попросили распространить уже с 2025 г. на заинтересованные регионы. Письмо с таким предложением бизнес-объединение "Опора России" направило в Минфин, пишут "Известия"

Сейчас этим режимом предприниматели могут воспользоваться лишь в четырех субъектах: Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.

Согласно проекту основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики России на следующую трехлетку, расширить географию автоматизированной УСН планируется с 1 января 2026 г. Однако бизнес убежден, что сделать это следует досрочно.

Сейчас прорабатывается вопрос о технических возможностях ФНС для более раннего начала применения механизма. В налоговой при этом заявили редакции, что технически готовы расширить территории проведения эксперимента.

Ряд субъектов готов поддержать эксперимент и заинтересован в этом, так как механизм предусматривает автоматизацию процессов администрирования налогов, говорится в письме "Опоры России".

этого режима было бы актуально на регионы с высокой предпринимательской активностью, такие как Санкт-Петербург, Ленинградская область, Красноярский и Краснодарский край, заявил "Известиям" и президент ТППСергей Катырин. По его словам, они уже готовы к внедрению автоматизированной упрощенной системы налогообложения.

Автоматизированная упрощенная система налогообложения заработала с 2022 года. Это режим, при котором организациям не нужно самостоятельно рассчитывать налог, сдавать декларацию, расчет по страховым взносам (РСВ) и другую отчетность, а также проходить налоговые проверки. ФНС получает эти сведения из контрольно-кассовой техники, от банков и из личного кабинета налогоплательщика, а затем самостоятельно рассчитывает сумму сбора.