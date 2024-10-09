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09 октября 2024 года 08:18
В РФ могут ограничить выполнение опасных работ самозанятыми
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Сергей Фадеичев/ТАСС
9 октября. FINMARKET.RU - Минтруд сформировал несколько системных замечаний к новому законопроекту Минэка о платформенной экономике, следует из письма замминистра Дмитрия Платыгина в Минэкономразвития, пишут "Ведомости". Во-первых, министерство считает необходимым установить запрет на принятие заказов исполнителями на выполнение работ повышенной опасности или работ по определенным видам должностей (профессий), перечень которых установит правительство. Во-вторых, Минтруд предлагает скорректировать некоторые права и обязанности платформ - например, софинансировать добровольные программы страхования и вводить преференции для самозанятых. В-третьих, Минтруд предлагает исключить нормы, которые регулируют платформенную занятость, так как эти вопросы включены в другой профильный законопроект. По оценке Минтруда, есть риски в привлечении партнера-исполнителя к выполнению работ повышенной опасности. Сейчас нормами Трудового кодекса (ТК) установлены принципы безопасности труда, которые работодатель обязан обеспечить (на самозанятых эти нормы не распространяются, поскольку их с платформой и ее клиентами связывают отношения гражданско-правового характера (ГПХ). К ним относятся предупреждение и профилактика опасностей, а также минимизация повреждения здоровья работников. Минтруд ссылается на приказ "Об утверждении примерного положения о системе управления охраной труда", в котором перечислены работы повышенной опасности. К ним относятся, например, работы на высоте, в ограниченных пространствах, электросварочные и газосварочные работы и др. Для безопасного выполнения работ повышенной опасности законодательно сформирована нормативно-правовая база, которая призвана сформировать необходимые знания, умения и навыки, что позволяет превентивно купировать случаи травмирования и причинения вреда жизни и здоровью работников, резюмирует Платыгин.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, самозанятые, работы, ограничения
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