Сильнее всего подорожали шерстяные шапки и свитера

8 октября. FINMARKET.RU - С 1 января по 20 сентября 2024 г. средний чек на наиболее популярные шерстяные вещи вырос на 7-10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это следует из результатов исследования аналитического ресурса "Чек индекс" компании "Платформа ОФД" (крупный оператор фискальных данных, учитывает сведения 1,1 млн онлайн-касс).

Как пишут "Ведомости" , рассчитанный "Чек индексом" рост примерно соответствует данным Росстата по инфляции. По статистике ведомства, на 30 сентября индекс потребительских цен составил год к году 8,57%, а по непродовольственным товарам - 5,48%.

В перечень товаров, на которые аналитики рассчитывали изменение, вошли шапка, свитер, варежки и носки из шерсти. Сильнее всего - на 10% - подорожали шапки (до 710 руб. за штуку) и свитера (до 2980 руб. за штуку). Стоимость варежек и носков увеличилась на 7% - до 637 и 496 руб. соответственно.

Подорожание шерстяных вещей подтверждают и опрошенные "Ведомостями" торговые площадки.

Между тем на фоне подорожания продажи шерстяных вещей в денежном значении снизились, следует из расчетов "Чек индекса". Реализация шапок и свитеров сократилась на 11% и 8%, а носков и варежек - на 7% и 12%. Однако некоторые участники рынка нарастили продажи шерстяной продукции.