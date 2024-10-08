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08 октября 2024 года 10:27
Сильнее всего подорожали шерстяные шапки и свитера
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ZUMA/TACC
8 октября. FINMARKET.RU - С 1 января по 20 сентября 2024 г. средний чек на наиболее популярные шерстяные вещи вырос на 7-10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это следует из результатов исследования аналитического ресурса "Чек индекс" компании "Платформа ОФД" (крупный оператор фискальных данных, учитывает сведения 1,1 млн онлайн-касс). Как пишут "Ведомости", рассчитанный "Чек индексом" рост примерно соответствует данным Росстата по инфляции. По статистике ведомства, на 30 сентября индекс потребительских цен составил год к году 8,57%, а по непродовольственным товарам - 5,48%. В перечень товаров, на которые аналитики рассчитывали изменение цены, вошли шапка, свитер, варежки и носки из шерсти. Сильнее всего - на 10% - подорожали шапки (до 710 руб. за штуку) и свитера (до 2980 руб. за штуку). Стоимость варежек и носков увеличилась на 7% - до 637 и 496 руб. соответственно. Подорожание шерстяных вещей подтверждают и опрошенные "Ведомостями" торговые площадки. Между тем на фоне подорожания продажи шерстяных вещей в денежном значении снизились, следует из расчетов "Чек индекса". Реализация шапок и свитеров сократилась на 11% и 8%, а носков и варежек - на 7% и 12%. Однако некоторые участники рынка нарастили продажи шерстяной продукции.
Опубликовано Финмаркет
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