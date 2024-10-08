Общественники просят усилить контроль за производством и продажей косметики

8 октября. FINMARKET.RU - В России просят усилитьза производителями и продавцами косметики. С таким предложением к вице-премьеру Денису Мантурову и главе Минпромторга Антону Алиханову обратился председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин после проведения мониторинга этого рынка. В письме общественник указывает на причины, почему необходимо срочно принять меры, пишут "Известия"

"Рынок косметической продукции вприближается к 1 трлн рублей в год. Однако практически вся косметическая продукция - 95%, включая аптечную косметику - содержит информацию о составе на латинице, а не на русском языке. Производители и торговые организации имеют возможность это делать, но намерено выбирают латиницу для того, чтобы затруднить получение важной для потребителя информации", - говорится в документе.

Отмечается также, что в 60% продукции состав компонентов написан нечитаемым шрифтом, а зачастую - с подменными названиями, которые не позволяют понять, что в товаре может находиться ядовитый ингредиент. В то же время примерно 30% ассортимента в торговых сетях продается вообще без информации о составе, говорится в документе.

"Растет число жалоб потребителей на косметическую продукцию. Почти 60% обращений, поступающих на специализированную горячую линию Роспотребнадзора, касаются качества и безопасности таких товаров. Самыми распространенными побочными эффектами от косметики являются: раздражение, аллергия и кожные заболевания", - отмечается в письме.

Как считает Шапкин, в качестве одной из мер, которая помогла бы решить эту проблему, могло бы стать ускоренное введение маркировки продукции. Это мнение разделяют и в Общественной потребительской инициативе.

По словам главы ОПИ Олега Павлова, проводимые ОПИ исследования показывают, что динамика нарушений в отрасли продолжает нарастать. Так, в 2023 году число нарушений (признаков нарушений), по которым контрольными (надзорными) органами были объявлены предостережения, выросло по сравнению с 2022-м на 162%. По итогам 9 месяцев этого года рост продолжился и уже составил 54%.

Павлов указал на необходимость введения инструмента, позволяющего контролировать объемы и качество выпускаемой продукции, а также при необходимости принимать меры к оперативному пресечению противоправной деятельности.

Беспокойство общественников разделяют в Роспотребнадзоре. На заседании экспертного совета по обелению экономики комитета Госдумы по экономической политике, которое прошло 7 октября, начальник управления контроля за продукцией в обороте ведомства Андрей Пучковский рассказал, что нарушений у производителей косметики сегодня гораздо больше, чем в других сферах.