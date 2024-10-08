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08 октября 2024 года 09:46

Факторинг растет за счет притока новых клиентов

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Елена Афонина/ТАСС
Елена Афонина/ТАСС
8 октября. FINMARKET.RU - По итогам 3-го квартала 2024 года портфель рынка факторинга достиг 2,73 трлн руб. За год рост составил 53%, за квартал — 17%. Такие данные следуют из материалов Ассоциации факторинговых компаний (АФК), пишет "Коммерсант". При этом количество активных клиентов на рынке факторинга превысило 16,5 тыс. юрлиц, что всего на 24% превысило показатель годовой давности. Вместе с тем за квартал рост составил 16%.

В третьем квартале произошел резкий рост количества клиентов у нескольких факторинговых компаний, работающих исключительно в сегменте МСП, средний чек которых не превышает 1 млн руб.

Именно это обеспечило сглаживание выдач по крупным чекам и уравняло темпы роста портфеля и клиентов, поясняет управляющий директор по факторингу Альфа-банка Павел Шишов.

"Для рынка факторинга ключевыми являются спрос и выпуск готовой продукции, динамика товарооборота. На короткой оборачиваемости портфелей ставка не важна, так как "деньги сегодня дешевле, чем деньги завтра",- говорит исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко. При этом, по его словам, в третьем квартале продолжило сказываться влияние "высоких темпов инфляции, роста ключевой ставки и повышения спроса на краткосрочную беззалоговую ликвидность со стороны торговых и производственных компаний".


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  факторинг,  рынок

 
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