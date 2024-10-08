Объем сделок на московском рынке элитного жилья достиг рекорда

8 октября. FINMARKET.RU - В первые девять месяцев 2024 г. в Москве было продано 1270 элитных квартир и апартаментов общей стоимостью 174 млрд руб. Это следует из отчета консалтинговой компании NF Group. По ее данным, это самый высокий показатель как в денежном, так и в натуральном выражении за всю историю рынка. К примеру, за аналогичный период прошлого года в российской столице удалось найти покупателей лишь на 860 лотов общей стоимостью 110 млрд руб., пишут "Ведомости"

Выводы NF Group подтверждают и другие опрошенные изданием эксперты. Генеральный директор компании «Ricci | Жилая недвижимость» Екатерина Ломтева говорит, что пока в 2024 г. в премиальном сегменте было продано 2277 лотов на 182 200 кв. м, тогда как в январе – сентябре прошлого года – лишь 1363 квартиры и апартаментов на 123 800 кв. м. Партнер Est-a-Tet Владимир Моребис также утверждает, что по сравнению с девятью месяцами 2023 г. число сделок в элитном сегменте выросло на 49%. Основатель Kalinka Екатерина Румянцева говорит о 44%.

Основная причина увеличения продаж на столичном рынке элитной недвижимости - активный выход новых крупных проектов и, как следствие, рост предложения, говорят эксперты. Кроме того, рынок недвижимости остается привлекательным инструментом для инвестиций. Элитный сегмент меньше пострадал от отмены льготных ипотечных программ и в целом он меньше зависит от роста ставок по кредитам, говорит директор департамента мониторинга рынка и оценки компании "Intermark городская недвижимость" Анатолий Довгань.