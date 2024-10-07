Аудиторам приписывают клиентов

7 октября. FINMARKET.RU - Аудиторские компании столкнулись со случаями, когда им приписывают клиентов на официальных ресурсах для публикации отчетности (ГИРБО и Федресурс), рассказали "Коммерсанту" участники рынка. По их словам, на этих платформах компании из реального сектора публикуют отчетность и указывают аудитора компании, но как выяснилось, не всегда того, кто оказывал услугу. Подобные случаи на рынке наблюдают компании "Налоги и финансовое право", "Беттера", "Аудэкс", "Что делать Аудит" и "Донаудит".

Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности (ГИРБО) - официальная общегосударственная платформа бухотчетности, которую ведет ФНС. Сдача отчетности в ГИРБО - обязанность всех юрлиц, кроме предприятий госсектора, предприятий, чьи сведения содержат гостайну, ЦБ и подотчетных ему, религиозных организаций, компаний, освобожденных от сдачи приказами правительства

Федресурс - госреестр информации о компаниях и индивидуальных предпринимателях. В нем содержатся, в частности, данные обязательной финотчетности. Компании и индивидуальные предприниматели обязаны публиковать информацию на этой платформе.

Случаи фальсификацииобсуждают на одном из крупных профессиональных порталов Audit-it.ru. По словам участников рынка, это серьезная проблема, поскольку при проверках казначейство и СРО могут посчитать подобные несоответствия нарушением. Впрочем, аудиторы в суде могут доказать свою непричастность и добиться уголовного наказания для фальсификаторов.