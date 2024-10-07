7 октября. FINMARKET.RU - Кадровый голод вынуждает работодателей снижать требования к будущим сотрудникам в IT-подразделениях, в частности в сфере информационной безопасности (ИБ). На соискателей без опыта работы вообще или с опытом от 1 года до 3 лет приходится больше половины (55%) от общего количества открытых на конец сентября ИБ-вакансий, пишут "Ведомости", ссылаясь на представителя SuperJob.

Государственные организации нанимают в штат специалистов без опыта еще охотнее. На 14% от общего числа вакансий по направлению ИБ госструктуры ищут кандидатов без опыта, еще на 57% рассматривают с минимальным опытом в ИБ от 1 года до 3 лет, уточнил представитель "Серчинформа". По данным SuperJob, среди всех вакансий в госструктурах 17% приходится на кандидатов без опыта, а 44% – с опытом от 1 года до 3 лет.

В корпоративном секторе работу специалистам без опыта чаще предлагают компании из регионов, а в Москве и Санкт-Петербурге в приоритете опытные специалисты, отметил представитель SuperJob.

Соискателям с опытом от 1 года до 3 лет организации готовы предложить от 50 000 до 100 000 руб. (43% работодателей) и от 100 000 до 200 000 руб. (57% работодателей), рассказал представитель "Серчинформа". ИБ-специалистам с опытом от 3 до 6 лет 63% организаций предлагают зарплату от 100 000 до 200 000 руб., 27% готовы предложить от 200 000 до 300 000 руб. Доход от 300 000 до 500 000 руб. специалистам с опытом более 3 лет предлагают лишь в 9% компаний.

По данным SuperJob, минимальная ежемесячная зарплата для специалиста по ИБ в Москве в сентябре 2024 г. составила 85 000 руб., а максимальная – 350 000 руб. Средняя зарплата такого сотрудника по сравнению с сентябрем 2023 г. выросла на 17% до 210 000 руб. Заработок руководителя ИБ-отдела начинается от 180 000 руб. и может достигать 600 000 руб. в месяц, тогда как его средний заработок увеличился на 6% до 330 000 руб. Директорам по ИБ предлагается от 200 000 до 1 млн руб. в месяц, а средний доход исчисляется 450 000 руб., что на 13% выше, чем год назад.

Госорганы не могут предложить адекватной оплаты по рынку, при этом ответственность тут большая, отметил руководитель департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка "Национальной технологической инициативы" (НТИ) SafeNet Игорь Бедеров. В такой ситуации работодатель вынужден "доучивать" молодых сотрудников за свой счет, предупреждает он. Помимо того, наем молодых сотрудников повышает риск утечек, взломов и заражений, предупреждает заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

Опрошенные "Ведомостями" ИБ-компании единогласно сообщили о том, что берут сотрудников без опыта только на стажировки. У большинства крупных вендоров есть своя академическая программа, профильные кафедры в вузах, система практик и стажировок, отмечает вице-президент по науке и образованию ГК InfoWatch Андрей Зарубин.