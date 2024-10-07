Высокие цены на золото стимулируют рост рынка ломбардов

7 октября. FINMARKET.RU - В России к 3-му кварталу сравнялись темпы исключения и включения игроков в реестр ломбардов. За прошедшие три месяца ЦБ исключил из реестра 46 ломбардов, лицензию получили 44 игрока. Всего за 9 месяцев года исключено было почти столько же ломбардов, сколько и внесено в реестр: 145 против 141, пишет "Коммерсант" . В сентябре т.г. исключено из реестра было в 2 раза меньше ломбардов (9), чем внесено (19). Сейчас в реестре Банка России состоят 1878 ломбардов.

Активность на рынке ломбардов наблюдается на фоне высоких финпоказателей отрасли, подкрепляемых значительным ростом цен на золото, на которое приходится более 80% всех залогов. Кроме того, с 1 сентября 2024 годаполучили возможность принимать от физлиц инвестиционные драгметаллы в залог или на хранение и продажу.

По данным ЦБ, по итогам 2-гоквартала объем выданных займов вырос до 70 млрд руб. (+10% к/к и +20% г/г). По оценкам Национального объединения ломбардов (НОЛ), портфель сегмента по итогам 2024 г. может достичь 95-100 млрд руб.

Эксперты считают, что рост рынка ломбардов продолжится и в 2025 г. на фоне сохранения предпосылок для роста цен на золото. Однако новые игроки едва ли смогут стать серьезными и долгосрочными конкурентами, уверены участники рынка. Они столкнутся с регуляторным давлением, долгими сроками окупаемости и трудностями с фондированием.