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07 октября 2024 года 09:17
Кому готовы платить зарплату от 500 тыс. руб.
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Павел Смертин/ТАСС
7 октября. FINMARKET.RU - Более полумиллиона рублей готовы платить работодатели представителям некоторых специальностей, в их числе врачам и "синим воротничкам". Рейтинг самых дорогостоящих вакансий подготовил для "Российской газеты" сервис "Авито Работы". Так, до 600 тыс. руб. готов платить работодатель стоматологу-терапевту в Новокузнецке. Столько же готовы платить хирургу-имплантологу в стоматологической клинике в Усинске Республики Коми. Ищут на 600 тыс. рублей и реставратора кирпичной кладки. Такой специалист нужен в Москве. Ему предстоит выполнять работы по косметическому ремонту кирпичного фасада здания XIX века. Зарплату в 570 тысяч готовы предложить слесарю по ремонту подземной техники. Работать предстоит в Якутии. Замыкает пятерку зарплатных лидеров главный специалист по продажам. Компания по разработке web-продуктов из Краснодара готова предложить ему до 550 тыс. рублей в месяц. Как пояснил "РГ" профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, высокие зарплаты по вакансиям часто не отражают реальных условий труда. Например, объявления о найме стоматологов, как правило, не информирует, что зарплата в 600 тысяч в месяц выплачивается при условии высокого потока клиентов, и что из этой суммы часть денег может идти на аренду приборов и оборудования. Специалистам по продажам платят не зарплату, а премии с реализованного объема продукции или услуг. Некоторые объявления не раскрывают график работы, при котором возможен высокий доход - 12-14 часов в день и одним выходным в неделю. Иногда работодатель "забывает" сообщить, что 600 тысяч в месяц заплатит только при выполнении определенного объема работ.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, зарплаты, специальности
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