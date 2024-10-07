Кому готовы платить зарплату от 500 тыс. руб.

7 октября. FINMARKET.RU - Более полумиллиона рублей готовы платить работодатели представителям некоторых специальностей, в их числе врачам и "синим воротничкам". Рейтинг самых дорогостоящих вакансий подготовил для "Российской газеты" сервис "Авито Работы".

Так, до 600 тыс. руб. готов платить работодатель стоматологу-терапевту в Новокузнецке. Столько же готовы платить хирургу-имплантологу в стоматологической клинике в Усинске Республики Коми.

Ищут на 600 тыс. рублей и реставратора кирпичной кладки. Такой специалист нужен в Москве. Ему предстоит выполнять работы по косметическому ремонту кирпичного фасада здания XIX века.

Зарплату в 570 тысяч готовы предложить слесарю по ремонту подземной техники. Работать предстоит в Якутии.

Замыкает пятерку зарплатных лидеров главный специалист по продажам. Компания по разработке web-продуктов из Краснодара готова предложить ему до 550 тыс. рублей в месяц.

Как пояснил "РГ" профессор Финансового университета при правительствеАлександр Сафонов, высокиепо вакансиям часто не отражают реальных условий труда. Например, объявления о найме стоматологов, как правило, не информирует, что зарплата в 600 тысяч в месяц выплачивается при условии высокого потока клиентов, и что из этой суммы часть денег может идти на аренду приборов и оборудования.

Специалистам по продажам платят не зарплату, а премии с реализованного объема продукции или услуг. Некоторые объявления не раскрывают график работы, при котором возможен высокий доход - 12-14 часов в день и одним выходным в неделю.

Иногда работодатель "забывает" сообщить, что 600 тысяч в месяц заплатит только при выполнении определенного объема работ.