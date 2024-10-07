Переезд госкомпаний в регионы присутствия несет определенные риски - эксперты ЦРП РАНХиГС

7 октября. FINMARKET.RU -головных офисов компаний с госучастием из Москвы вприсутствия помимо положительных эффектов может спровоцировать ряд нежелательных последствий, например снижение эффективности принятия решений. Такие выводы делают специалисты Центра региональной политики РАНХиГС - его директор Владимир Климанов и исследователь Александра Игорева в аналитической записке по этому вопросу, пишут "Ведомости"

Как отмечается, перенос штаб-квартир госкорпораций из Москвы в субъекты приведет к росту налоговых поступлений в региональные бюджеты, повышению качества жизни и привлечению квалифицированных специалистов.

"Чрезмерная концентрация" крупных компаний в Москве приводит к нестандартной ситуации - значительная часть их налоговых поступлений оседает в столице, в то время как фактическая деятельность ведется в отдаленных регионах, пишут авторы исследования. Переезд корпораций может положительно сказаться не только на состоянии региональных бюджетов, но и на развитии региональной инфраструктуры, уверены эксперты РАНХиГС.

Одно из основных негативных последствий перемещения - снижение эффективности в работе компаний из-за удаленности от центра принятия решений, полагают авторы аналитической записки. Близость к центру традиционно определяет выгоды для компаний, в то время как удаленность приводит к тому, что их руководство не может оперативно реагировать на "импульсы" государства, которые необходимо принимать во внимание, пояснил "Ведомостям" Климанов.

Второй важный риск, который следует учесть при принятии решения, связан с дефицитом квалифицированных кадров в регионах. Из-за существенного различия в социально-экономическом положении субъектов даже внутри одного федерального округастанут выбирать для переезда наиболее развитые регионы, "обходя стороной территории с более низкими показателями развития". Такой сценарий может привести к ряду негативных последствий, прежде всего к еще большему оттоку ресурсов из менее развитых субъектов, предупреждают эксперты РАНХиГС.

Кроме того, возрастает риск усиления социально-экономической дифференциации регионов, указано в исследовании. Необходимо понимать, что при перемещении головных структур госкомпаний не удастся избежать "стягивания пространства" вокруг крупных макрорегионов, которые сейчас развиваются значительными темпами, полагает Климанов. При этом позитивные последствия таких переездов более значительны, негативные же необходимо "понимать и преодолевать", уверен он.

Как отмечает Климанов, опыт других стран показывает, что перемещение крупного бизнеса внутри страны часто приводит к "столкновению региональных элит" - появление "внешнего персонала" с высокими доходами провоцирует недовольство местных жителей и последующие конфликты.

Для предотвращения негативных последствий необходимо разработать эффективные механизмы регулирования этого процесса - провести комплексную оценку потенциальных последствий переезда как для самих компаний, так и для регионов, а также создать стимулы для выбора менее развитых территорий.