По "народным" облигациям регионов могут ввести налоговый вычет

4 октября. FINMARKET.RU - Законодатели готовы рассмотреть возможность введения налогового вычета для держателей региональных и муниципальных "народных" облигаций, заявил "Известиям" глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Как отмечается в обзоре агентства "Эксперт РА", пока этот инструмент не слишком развит, хотя интерес среди граждан к нему есть и высокий. Но для популяризации "народных" облигаций нужна дополнительная мотивация для людей, например, в виде налогового вычета, а также креативность команд российских субъектов в привлечении денег населения, прежде всего, для финансирования различных локальных проектов. В итоге граждане смогут не только получать доход со своих инвестиций, но и ощущать причастность к улучшению уровня жизни в регионах.

Плюсы "народных" облигаций для регионов:

развитие финансовой грамотности и инвестиционной культуры населения;

- вовлечение граждан в бюджетный процесс;

- "обеление" доходов населения;

- дополнительный источник обеспечения расходов, в том числе для реализации проектов;

- сбережения населения используются по важному для региона целевому направлению, а не просто лежат в банках;

- имидж региона.

В обзоре "Эксперт РА" отмечается, что для населения важна простота покупки "народных" облигаций. Для этого не нужно быть квалифицированным инвестором, не требуется брокерский счет, отсутствует комиссия. Сделать это можно на одном из маркетплейсов (например, "Финуслуги"). И бумаги можно вернуть государству в любой момент без потери накопленного дохода, что, кстати, выгодно отличает их от вкладов, где при досрочном расторжении договора теряется доход.

Однако есть и минусы. Например, более короткий срок обращения по сравнению с классическими бумагами, что принципиально, если важны долгосрочные вложения. Но главное - с 2021 года доход по "народным" облигациям облагается налогом. Это большой минус по сравнению с классикой, по которой есть возможность получить налоговыйпри покупке на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), и вкладами (облагается налогом только часть дохода, превышающая определенный показатель).

По словам Аксакова, вопрос введения налогового вычета для народных облигаций нужно рассмотреть, обсудить и принять решение. Он полагает, что надо развивать различные инструменты, интересные для населения. Например, "народные", которые региональные и муниципальные власти могли бы выпускать под различные локальные проекты. По мнению депутата, требуется сделать этот инструмент еще более интересным для частных инвесторов.