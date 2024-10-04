- развитие финансовой грамотности и инвестиционной культуры населения;
- - вовлечение граждан в бюджетный процесс;
- - "обеление" доходов населения;
- - дополнительный источник обеспечения расходов, в том числе для реализации проектов;
- - сбережения населения используются по важному для региона целевому направлению, а не просто лежат в банках;
- - имидж региона.
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04 октября 2024 года 09:51
По "народным" облигациям регионов могут ввести налоговый вычет
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Вова Жабриков/ТАСС
4 октября. FINMARKET.RU - Законодатели готовы рассмотреть возможность введения налогового вычета для держателей региональных и муниципальных "народных" облигаций, заявил "Известиям" глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Как отмечается в обзоре агентства "Эксперт РА", пока этот инструмент не слишком развит, хотя интерес среди граждан к нему есть и высокий. Но для популяризации "народных" облигаций нужна дополнительная мотивация для людей, например, в виде налогового вычета, а также креативность команд российских субъектов в привлечении денег населения, прежде всего, для финансирования различных локальных проектов. В итоге граждане смогут не только получать доход со своих инвестиций, но и ощущать причастность к улучшению уровня жизни в регионах. Плюсы "народных" облигаций для регионов: -
Опубликовано Финмаркет
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