Регионы получат на 10% меньше денег из бюджета в 2025-м

4 октября. FINMARKET.RU - Объем межбюджетных трансфертов в 2025 году снизится на 10% — до 3,26 трлн рублей, следует из проекта основных направлений бюджетной, налоговой, таможенно-тарифной политики на ближайшую трехлетку, пишут "Известия". Речь о безвозмездных перечислениях, таких как субсидии и дотации. При этом регионы в целом не обеднеют, так как со следующего года им начнут прощать две трети задолженности по кредитам перед федеральной казной. Кроме того, благодаря росту доходов будут увеличиваться поступления от НДФЛ.

В частности, в следующем году ожидается наибольшее сокращение по субсидиям (–16%), следует из основных направлений. Дотации уменьшатся скромнее (–2%), а субвенции даже немного вырастут (+3%).

При этом сокращение межбюджетных трансфертов ожидается уже в 2024-м. Судя по основным направлениям, показатель в этом году составит 3,59 трлн рублей. В прошлом же году он был на уровне 3,93 трлн. До этого начиная с 2021-го показатель увеличивался.

По первому полугодию 2024-го тренд на снижение уже виден. По данным отчета Счетной палаты об исполнении бюджета за шесть месяцев этого года, на которые ссылаются "Известия", объем МБТ уменьшился на 12% и составил 1,75 трлн рублей. Это произошло в основном за счет сокращения дотаций в регионы на 161 млрд рублей (–19%) — до 658 млрд.

Однакоотражает ситуацию в целом по регионам. При этом от одного субъекта к другому она может различаться.

Как говорится в основных направлениях бюджетной, налоговой, таможенно-тарифной политики на 2025–2027 годы, дефицит бюджетов регионов в этот период будет погашаться за счет кредитов инвестиционного характера, ценных бумаг, займов от банков.

При этом еслиснижаются, это еще не говорит о том, что регионы беднеют. Их освободили от погашения двух третей задолженности по бюджетным кредитам для стимулирования социально-экономического развития. В сумме им простят 1,1 трлн рублей за 2025–2029 годы.

"Механизм списания предполагает, что регионы инвестируют эти средства в инфраструктурные и инвестиционные проекты. Сам объем расходов останется на прежнем уровне — изменится лишь их структура", — считает Дмитрий Землянский из ИПЭИ Президентской академии.

Он пояснил: вместо расходов на обслуживание долга возникнут траты на национальную экономику, дорожное хозяйство. В итоге это можно назвать бюджетом развития, поскольку благодаря этому регионы смогут повысить поступления в будущих периодах.

Из-за того, что власти сокращают безвозмездную помощь субъектам, повышается их финансовая независимость и дисциплина на региональном уровне, отметила Мери Валишвили из РЭУ им. Г.В. Плеханова.

"В целом дотации некоторым регионам необходимы, а в данном случае они просто принимают другую форму — списание долгов", — подчеркнул Владимир Чернов.

При этом, по его словам, сокращение межбюджетных трансфертов напрямую влияния на инфляцию не окажет, намного большее значение играют темпы роста реальных доходов населения и стоимость кредитования. По словам Дмитрия Землянского, рост НДФЛ будет "вытягивать" большую часть регионов и поспособствует тому, чтобы бюджет стал устойчивым.