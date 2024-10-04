Компенсации пассажирам за овербукинг могут стать обязательными

4 октября. FINMARKET.RU - Общественное объединение пассажиров (ООП) предложило ввести запрет на снятие с рейсов пассажиров с детьми и инвалидов в случае овербукинга (продажи большего количества билетов, чем есть мест в самолете), а также ввести обязательные компенсации, пишет "Российская газета". Соответствующее письмо было направлено в Комитет Госдумы по транспорту.

ООП просит парламентариев ускорить принятие изменений в законодательство, направленных на легализацию овербукинга и регламентирование действий авиакомпаний при пересадке пассажиров на другие рейсы. Сейчасникак не регулируется, что является большой проблемой, сказал газете авиаэксперт Роман Гусаров. Предотвратить его никак нельзя, а права пассажиров не защищены законом. Решить эту проблему можно только путем принятия специального закона, считает специалист.

Пересадку на другой рейс ООП предлагает сделать добровольной. Так, при овербукинге после регистрации авиакомпании могли бы рассылать клиентам просьбы пересесть на другой самолет за денежную компенсацию или другие поощрения, позволяющие лучше распределить пассажиров между рейсами.

Овербукинг может быть умышленный и технический, объяснил председатель ООП Илья Зотов. В первом случае авиакомпании заведомо продают больше билетов, чем мест в самолете, рассчитывая, что некоторые пассажиры опоздают или не приедут. При техническом овербукинге из-за неисправности борта может происходить замена на воздушное судно меньшей вместимости. "В этом случае в основном отказывают людям, которые бронировали места на задние ряды. Как правило, это пассажиры, которым необходимо улететь в первую очередь", - объяснил он.

Сейчас овербукинг никак не регулируется, что является большой проблемой, рассказал "РГ" авиаэксперт Роман Гусаров. Предотвратить его никак нельзя, а права пассажиров не защищены законом. Решить эту проблему можно только путем принятия специального закона, считает специалист. "Необходимо законодательно закрепить условия применения овербукинга, размер и порядок выплаты компенсаций. Надо выделить социальные группы, которым нельзя отказывать в посадке на рейс, а также обозначить направления, на которых овербукинг будет недопустим", - соглашается Гусаров.