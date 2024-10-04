Какими субсидиями можно воспользоваться после повышения тарифов ЖКУ

4 октября. FINMARKET.RU - Размер платы за коммунальные услуги изменится с 1 июля 2025 года. Индексация тарифов, предусмотренная законом, является ежегодной процедурой, она проводится в рамках инфляции на основании показателей, определенных в прогнозе социально-экономического развития рассказали "Известиям" в Минстрое РФ. При этом для льготных категорий населения действуют механизмы адресной поддержки по оплате коммунальных услуг.

Индексация тарифов ЖКУ с 1 июля 2025 года составит в среднем 11,9%, следует из прогноза социально-экономического развития России на ближайшие три года. Согласно документу,на газ со следующего года проиндексируют на 10,3%, на электроэнергию — на 12,6%. С 1 июля 2026 года тарифыв среднем повысят на 5,4%, с июля 2027-го — на 4,8%, следует из прогноза. Тарифы на газ в июле 2026 года, как ожидается, увеличат на 4,3%, а через год — на 4%. Индексация тарифов на электроэнергию с июля 2026 года прогнозируется на уровне 5,2%, с 1 июля 2027 года — 4%. В период 2025–2027 годов при утверждении тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для ресурсоснабжающих организаций сформируют дополнительные 1,5% к выручке ежегодно для инвестиционных программ и проектов по модернизации инфраструктуры.

По оценкам профильного министерства, сейчасна оплату жилого помещения и коммунальных услуг получает более 2 млн семей. Компенсации расходов могут предоставляться многодетным семьям, пенсионерам, участникам боевых действий. Также механизмы поддержки распространяются на людей, которые тратят на оплату жилья больше установленной нормы — так называемой максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В среднем по стране эта норма установлена на уровне 22% общего семейного бюджета, но конкретные показатели каждый регион выбирает самостоятельно.

По экспертным данным, в Москве максимально допустимая доля совокупных расходов семьи на оплату услуг ЖКХ установлена в размере 10%, в Санкт-Петербурге — 14%, в Якутии — 15%, в Омске — 18% для пенсионеров и инвалидов I и II групп и 20% — для других категорий, в Кемерово — от 5 до 17%. В Республике Калмыкия этот показатель составляет 20%.

Руководитель ассоциации "Р1" Ирэн Парсамян добавляет, что инвалиды и участники Великой Отечественной войны получают компенсацию на оплату услуг ЖКХ в размере 50%, а также на оплату капитального ремонта. Эти меры направлены на снижение финансового бремени для социально незащищенных групп, подчеркивает Парсамян.

"Конечно, к сожалению, существуют граждане, находящиеся за чертой бедности, — говорит первый заместитель исполнительного директора Ассоциации предприятий сферы ЖКХ Ольга Сердюк. — Для них было бы правильно пересмотреть механизм предоставления мер государственной поддержки, увеличив размеры компенсаций и упростив порядок их выплат. Гражданин должен иметь возможность оформить адресную субсидию нажатием одной кнопки. Сейчас из региональных бюджетов на субсидии гражданам в сфере ЖКХ платится 65–70 млрд рублей, и получает эти субсидии всего 2 млн домохозяйств — гораздо меньше, чем нуждающихся".

Правительство РФ должно принять решения по субъектам страны на 2025 год до 1 ноября текущего года. В администрации правительства Кемеровской области "Известиям" рассказали, что сегодня для каждого региона утверждается средний индекс изменения размера платежа за коммунальные услуги распоряжением правительства РФ с учетом региональных особенностей.

Рост тарифов ЖКХ по регионам происходит неравномерно, объясняет эксперт организации "Народный фронт. Аналитика" Павел Склянчук. Во многом это зависит от уровня износа сетей, их протяженности, особенностей генерации энергетики, плотности проживания.

"Рост тарифов в ЖКХ обусловлен общим уровнем инфляции. Когда 10 лет назад она была в районе 4%, такой подход был оправдан. Сегодня такая "потолочная" модель тарифообразования во многом себя исчерпала, — полагает Павел Склянчук. — Необходимо вводить критерии, которые свяжут рост тарифов ЖКХ с улучшением качества услуг для потребителей".

Президент ассоциации АКОН Никита Чулочников полагает, что рост общей стоимости ЖКУ без учета реальной платежеспособности граждан может вести к снижению платежной дисциплины.

Председатель комитета по предпринимательству в строительной и ЖКХ-сфере Торгово-промышленной палаты РФ Андрей Широков считает, что нужно увеличивать помощь по оплате ЖКУ малоимущим домохозяйствам — снижать уровень субсидии до 10% (то есть чтобы плата за ЖКУ не превышала именно этот показатель от совокупного дохода семьи).

Директор СРО АНП «Национальный жилищный конгресс», член ОС Минстроя РФ Татьяна Вепрецкая соглашается, что повышение тарифов на коммунальные услуги без изменений условий предоставления субсидий может привести не только к снижению дисциплины платежей, но и к тому, что потребители с низкими доходами не смогут оплатить эти услуги.