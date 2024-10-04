На нацпроект "Экономика данных" потратят 457 млрд руб. за 2025-2027 гг.

4 октября. FINMARKET.RU - На"Экономика данных" потратят 457 млрд рублей с 2025 по 2027 год. Самым дорогим для бюджета станет федпроект "Цифровое государственное управление" – 205 млрд рублей, пишут "Ведомости".

Согласование нацпроекта "Экономика данных", который придет на смену "Цифровой экономике" в 2025 г., находится в завершающей стадии, сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев на заседании комитета по информационной политике Госдумы в четверг, 3 октября. "Фактически уже основные ключевые приоритеты определены, финансирование определено", – уточнил он.

Новый нацпроект – "это порядка 450 млрд руб. на ближайшие три года", пояснил Шадаев. В презентации, которую министр представил на заседании комитета в четверг, общая сумма бюджета нацпроекта на три года составила 457 млрд руб., из которых 205 млрд будет направлено на федпроект "Цифровое государственное управление". Еще 72,7 млрд руб. пойдут на проект "Инфраструктура доступа к интернету", 54,66 млрд руб. – на "Цифровые платформы в отраслях социальной сферы", а 34,25 млрд руб. – на "Искусственный интеллект".

"Всего на нацпроект у нас чуть больше 1 трлн руб. до 2030 г. планируется", - сообщил Шадаев.

Отдельно Шадаев остановился на федеральном проекте, посвященном развитию инфраструктуры доступа в интернет. "72 млрд руб. предусмотрено на его реализацию. Эти средства планируется направить на две главные задачи. Первая – это обеспечение льготного кредитования производства космических аппаратов, которые создадут нашу низкоорбитальную группировку доступа в интернет. И второе – это собственно пуски этих аппаратов, изготовленных уже, и выведение их на орбиту", – рассказал он.

"Всего к 2027 г. на низких орбитах будет функционировать 292 аппарата, которые будут обеспечивать доступность скоростного и дешевого интернета на территории нашей страны и на территории в общем всего мира, – пояснил министр. – Это позволит нам полностью закрыть вопрос обеспечения скоростного и, самое главное, дешевого интернета во всех уголках нашей страны и, самое главное, что обеспечит решение вопроса доступности интернета на подвижных объектах. Это прежде всего железная дорога, самолеты и автомобильные дороги, там, где есть проблемы с прокладкой оптики".

Хватит ли 292 космических аппарата на низкой орбите для полного охвата российской территории спутниковым интернетом – вопрос открытый, считает генеральный директор ComNews Леонид Коник. Для однозначного ответа на этот вопрос нужно рассчитывать модель, которая учитывает высоту орбиты, наклонение и углы места в точках приема, объясняет он.

Путин в февральском послании Федеральному собранию поручил выделить на развитие высокоскоростного спутникового интернета 116 млрд руб. в ближайшее десятилетие.