Сентябрь оказался лучшим в этом году месяцем на рынке корпоративного долга РФ

3 октября. FINMARKET.RU - Сентябрь 2024 года на российском рынке корпоративного долга, несмотря на очередное повышение ключевой ставки, оказался лучшим в этом году. Эмитенты привлекли около 640 млрд руб., почти в два раза превысив результат прошлогоднего сентября, пишет "Коммерсант" . В отсутствие спроса инвесторов на классические облигации с постоянным купономи банки размещали в основном ценные бумаги с переменным купоном.

Однако из-за планов Минфина до конца года активизировать размещения ОФЗ с переменным купоном конкуренция за инвесторов может значительно обостриться. Как отмечает руководитель управления фондовых операций УК ТФГ Сергей Чернышенко, кредиторы стали более разборчивы, присматриваются к выпускам, запрашивают более значительную премию, особенно во 2-3-м эшелоне, понимая, что кредитные риски в более уязвимых компаниях также нарастают с каждым днем.

До конца года корпоративные эмитенты продолжат активно привлекать средства на долговом рынке даже в случае дальнейшего роста ключевой ставки. По словам старшего вице-президента офиса рынков долгового капитала Росбанка Татьяны Амброжевич, причиной этого является необходимость рефинансировать предыдущие выпуски облигаций и кредиты.