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03 октября 2024 года 10:38
Сентябрь оказался лучшим в этом году месяцем на рынке корпоративного долга РФ
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Антон Новодережкин/ТАСС
3 октября. FINMARKET.RU - Сентябрь 2024 года на российском рынке корпоративного долга, несмотря на очередное повышение ключевой ставки, оказался лучшим в этом году. Эмитенты привлекли около 640 млрд руб., почти в два раза превысив результат прошлогоднего сентября, пишет "Коммерсант". В отсутствие спроса инвесторов на классические облигации с постоянным купоном компании и банки размещали в основном ценные бумаги с переменным купоном. Однако из-за планов Минфина до конца года активизировать размещения ОФЗ с переменным купоном конкуренция за инвесторов может значительно обостриться. Как отмечает руководитель управления фондовых операций УК ТФГ Сергей Чернышенко, кредиторы стали более разборчивы, присматриваются к выпускам, запрашивают более значительную премию, особенно во 2-3-м эшелоне, понимая, что кредитные риски в более уязвимых компаниях также нарастают с каждым днем. До конца года корпоративные эмитенты продолжат активно привлекать средства на долговом рынке даже в случае дальнейшего роста ключевой ставки. По словам старшего вице-президента офиса рынков долгового капитала Росбанка Татьяны Амброжевич, причиной этого является необходимость рефинансировать предыдущие выпуски облигаций и кредиты.
Опубликовано Финмаркет
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