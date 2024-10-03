Налоговые доходы бюджета вырастут в будущем году на 14%

3 октября. FINMARKET.RU - В следующем году доходы бюджета вырастут почти на 12% к показателю 2024-го и составят 40,3 трлн рублей. Вместе с тем увеличатся и налоговые поступления — на 14%, до 32 трлн, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минфина. Там добавили: в целом в ближайшую трехлетку сборы обеспечат казне 101,8 трлн. Таким образом, вырастет и доля налоговых доходов в общих поступлениях бюджета — с 78% в 2024-м до 80% в 2025-м.

Основная причина роста налоговых поступлений — донастройка фискальной системы, объяснил руководитель Лаборатории исследований налоговой политики Президентской академии Виктор Мачехин.

Наибольший прирост ожидается по статье "Налог на доходы физических лиц" — поступления от НДФЛ в федеральныйв следующем году увеличатся в 2,6 раза по сравнению с 2024-м, до 810 млрд, следует из проекта бюджета. Основная часть НДФЛ поступает в региональные бюджеты, а на федеральный уровень идет лишь «налог на богатых» — та часть, что уплачивается по ставке выше 13%. При этом только от введения пятиступенчатой прогрессивной шкалы, которую запустят в следующем году, казна получит 420 млрд в 2025-м.

В свою очередь, по налогу на прибыль ожидается рост доходов вдвое, до 4,2 трлн в 2025-м, говорится в проекте бюджета. Как объяснили "Известиям" в Минфине, план учитывает фискальные изменения, а также рост прибыли организаций, заложенный в прогноз Минэкономразвития.

В частности, с 2025-го увеличивается ставка корпоративного налога с 20 до 25%, а для ИТ-компаний — с 0 до 5%. При этом, согласно социально-экономическому прогнозу, прибыль предприятий вырастет в следующем году на 8%, до 68 трлн.

В финплан заложен рост доходов и по налогу на добавленную стоимость (НДС). В 2025-м такие поступления увеличатся на 17% по сравнению с 2024-м, до 15,5 трлн.