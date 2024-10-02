Нацпроект "Экономика данных" дофинансируют за счет мобильных операторов и рекламщиков

2 октября. FINMARKET.RU - Проект бюджета на 2025-2027 годы подразумевает появление нового сбора за распространение интернет-рекламы и повышение ставок существующих отчислений для мобильных операторов, пишет "Коммерсант" . За счет этого власти рассчитывают увеличить финансирование нацпроекта "Экономика данных". Представители бизнеса обеих отраслей отмечают, что их издержки растут и без этих новаций.

Так, гендиректор рекламной группы Kokoc Group Александр Шокуров считает, что появление сбора "ударит по карману всей отрасли". По его словам, расходы группы на одно лишь соблюдение закона о маркировке достигают около 200 млн руб. в год, а положительный эффект последних двух лет уже сошел на нет: "Существенно растут издержки, падает маржа от крупнейших рекламных площадок, все это на фоне снижающейся покупательной способности". Шокуров также отметил, что из проекта "непонятно, как система будет работать".

Национальный проект "Экономика данных" по поручению президента РФ должен стартовать в 2025 году. Согласно изученным "Коммерсантом" документам, он предусматривает финансирование построение сетей 5G, появление новых мер поддержки для создателей суперкомпьютеров, развития квантовых технологий и т. п.