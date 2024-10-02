.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
02 октября 2024 года 08:47
К 2027 году рынок безопасной разработки ПО вырастет вдвое
|0
Юрий Смитюк/ТАСС
2 октября. FINMARKET.RU - В прошлом году объем российского рынка безопасной разработки программного обеспечения (ПО) увеличился до 10-12 млрд рублей. К 2027 году он как минимум вырастет вдвое, а по самым оптимистичным прогнозам достигнет 60 млрд рублей, отмечается в исследовании Центра стратегических разработок, пишет "Российская газета". "Спрос на решения для кибербезопасности, на решения для безопасной разработки ПО и на решения, обеспечивающие его безопасную эксплуатацию, продолжает расти. Для российских разработчиков это оптимистичное стечение обстоятельств - у них есть большое пространство для работы", - отметил руководитель отдела анализа кода Angara Security Илья Поляков. По его словам, отечественное ПО для местных разработчиков имеет преимущество перед зарубежными аналогами со стороны безопасности, оно создается и проверяется внутри страны. За последние пять лет выросло число заявок на включение российских продуктов разработки в реестр отечественного ПО: в 2023 году оно достигло 4,6 тысячи, а совокупный среднегодовой темп их роста за этот период составил 30%.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, ПО, разработка
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.