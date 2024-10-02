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02 октября 2024 года 08:47

К 2027 году рынок безопасной разработки ПО вырастет вдвое

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Юрий Смитюк/ТАСС
Юрий Смитюк/ТАСС
2 октября. FINMARKET.RU - В прошлом году объем российского рынка безопасной разработки программного обеспечения (ПО) увеличился до 10-12 млрд рублей. К 2027 году он как минимум вырастет вдвое, а по самым оптимистичным прогнозам достигнет 60 млрд рублей, отмечается в исследовании Центра стратегических разработок, пишет "Российская газета".

"Спрос на решения для кибербезопасности, на решения для безопасной разработки ПО и на решения, обеспечивающие его безопасную эксплуатацию, продолжает расти. Для российских разработчиков это оптимистичное стечение обстоятельств - у них есть большое пространство для работы", - отметил руководитель отдела анализа кода Angara Security Илья Поляков. По его словам, отечественное ПО для местных разработчиков имеет преимущество перед зарубежными аналогами со стороны безопасности, оно создается и проверяется внутри страны.

За последние пять лет выросло число заявок на включение российских продуктов разработки в реестр отечественного ПО: в 2023 году оно достигло 4,6 тысячи, а совокупный среднегодовой темп их роста за этот период составил 30%.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  ПО,  разработка

 
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