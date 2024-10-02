К 2027 году рынок безопасной разработки ПО вырастет вдвое

2 октября. FINMARKET.RU - В прошлом году объем российского рынка безопасной разработки программного обеспечения (ПО) увеличился до 10-12 млрд рублей. К 2027 году он как минимум вырастет вдвое, асамым оптимистичным прогнозам достигнет 60 млрд рублей, отмечается в исследовании Центра стратегических разработок, пишет "Российская газета"

"Спрос на решения для кибербезопасности, на решения для безопасной разработки ПО и на решения, обеспечивающие его безопасную эксплуатацию, продолжает расти. Для российских разработчиков это оптимистичное стечение обстоятельств - у них есть большое пространство для работы", - отметил руководитель отдела анализа кода Angara Security Илья Поляков. По его словам, отечественное ПО для местных разработчиков имеет преимущество перед зарубежными аналогами со стороны безопасности, оно создается и проверяется внутри страны.

За последние пять лет выросло число заявок на включение российских продуктов разработки в реестр отечественного ПО: в 2023 году оно достигло 4,6 тысячи, а совокупный среднегодовой темп их роста за этот период составил 30%.