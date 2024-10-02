Методику расчета прожиточного минимума предлагают изменить

2 октября. FINMARKET.RU - Правительство предлагает изменить методику расчета прожиточного минимума с 2026 г. – отказаться от привязки к медианному доходу и ориентироваться на уровень инфляции за предыдущий год. Это следует из законопроекта-спутника, внесенного в Госдуму вместе с проектом бюджета на 2025 г. и плановый период 2026–2027 годы, пишут "Ведомости"

Размер индексации прожиточного минимума на душу населения по России будет каждый год определяться федеральным законом о бюджете, следует из поправок. Величина показателя по социально-экономическим группам (для трудоспособного населения, пенсионеров и детей) в субъектах будет устанавливаться до 15 ноября с учетом коэффициента региональной дифференциации в порядке, определяемом правительством.

Как сказано в пояснительной записке, решение принято в условиях «высоких инфляционных рисков» и «значительного превышения фактической инфляции над прогнозной». Кабмин считает, что новый механизм индексации позволит оперативнее реагировать на инфляционные риски – причем касается это не только прожиточного минимума, но и зависимых от него выплат.

Изменение позволит «актуализировать размер прожиточного минимума с учетом фактически сложившейся экономической ситуации в 2025 г. – вне зависимости от уровня медианного дохода по итогам 2024 г. и отклонений инфляции от запланированных параметров», пояснил "Ведомостям" представитель Минфина.

в 2024 г. составляет 15 453 руб. на душу населения. На 2025 г. власти впервые рассчитали показатель по величине медианного дохода.

В пояснительной записке к бюджету указано, что темп индексации прожиточного минимума для пенсионеров (86% от прожиточного минимума на душу населения) составит в 2025 г. 14,8% (как для федерального показателя). Далее этот шаг равен заложенному в бюджет уровню инфляции.