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01 октября 2024 года 09:27
Продажи новых "легковушек" в сентябре установили месячный рекорд
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VCG/ТАСС
1 октября. FINMARKET.RU - В преддверии ожидаемого роста цен из-за повышения ставок утилизационного сбора продажи новых легковых автомобилей в сентябре установили новый месячный рекорд, пишет "Коммерсантъ". За 28 дней было реализовано 153,5 тыс. машин, что стало максимумом за последние почти три с половиной года. Как считает заместитель гендиректора АГ "Авилон" по продажам новых машин Ренат Тюктеев, в октябре ситуация со спросом на автомобили будет похожа на сентябрьскую, но уже в более спокойном ритме. "Спрос продолжит смещаться в сторону автопроизводителей из Китая, рынок локализованных марок будет дальше развиваться своим отдельным треком", - поясняет он. В "БорисХофе" также полагают, что в октябре продажи останутся на уровне сентября, ожидая сохранение ажиотажа в салонах до середины октября. В "Рольфе" не видят причин для снижения спроса до конца года. Между тем гендиректор ГК "Автоспеццентр" Андрей Терлюкевич не ждет роста продаж на рынке новых автомобилей в октябре относительно сентября. По его мнению, сентябрь "перетянул" часть потенциальных продаж октября и, возможно, ноября.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, автомобили, продажи
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