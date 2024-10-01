Продажи новых "легковушек" в сентябре установили месячный рекорд

1 октября. FINMARKET.RU - В преддверии ожидаемого роста цен из-за повышения ставок утилизационного сборановых легковых автомобилей в сентябре установили новый месячный рекорд, пишет "Коммерсантъ". За 28 дней было реализовано 153,5 тыс. машин, что стало максимумом за последние почти три с половиной года.

Как считает заместитель гендиректора АГ "Авилон" по продажам новых машин Ренат Тюктеев, в октябре ситуация со спросом набудет похожа на сентябрьскую, но уже в более спокойном ритме. "Спрос продолжит смещаться в сторону автопроизводителей из Китая, рынок локализованных марок будет дальше развиваться своим отдельным треком", - поясняет он. В "БорисХофе" также полагают, что в октябре продажи останутся на уровне сентября, ожидая сохранение ажиотажа в салонах до середины октября. В "Рольфе" не видят причин для снижения спроса до конца года. Между тем гендиректор ГК "Автоспеццентр" Андрей Терлюкевич не ждет роста продаж на рынке новых автомобилей в октябре относительно сентября. По его мнению, сентябрь "перетянул" часть потенциальных продаж октября и, возможно, ноября.