В особых экономических зонах упростят получение кредитов

1 октября. FINMARKET.RU - Компаниям в особых экономических зонах (ОЭЗ) планируют упростить получение заемных средств. Им хотят разрешить передавать в залог арендованные в таких зонах участки, которые находятся в госсобственности. Соответствующий, подготовленный Минэком, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности 30 сентября, сообщили "Известиям" в пресс-службе кабмина.

Изменения позволят бизнесу привлечь более крупное заемное финансирование, говорится в документах к правкомиссии. Это нужно для запуска инвестпроектов, значимых для регионального развития.

Как рассказали "Известиям" рассказали в Минэке, законопроект позволяет резидентуна стадии строительства заложить вместе с объектом арендные права на земельный участок и получить кредит на инвестиционной фазе. При этом законопроект содержит механизм, который защищает сохранность целевого назначения земель ОЭЗ. Если резидент нарушит обязательства по кредиту, заложенные арендные права банк сможет передать только другому резиденту этой зоны или управляющей компании, уточнили в пресс-службе.

Компании-резиденты могут арендовать на территории ОЭЗ готовые помещения или землю, на которой разрешается самостоятельно построить что-то - тем не менее она продолжает находиться в государственной или муниципальной собственности.

В действующей редакции закона указано, что резидент ОЭЗ может выкупить земельный участок после выполнения условий соглашения о деятельности в этой зоне - когда финансирование инвестиционного проекта уже завершено. А значит, только после этого он может предоставить такую землю в залог банку.