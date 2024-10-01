Сколько средств заложено в бюджете на социальную политику

1 октября. FINMARKET.RU - В 2025 г. доля расходов на социальную политику составит 16% от всего объема федерального бюджета, на здравоохранение - 4,5%, на образование - 3,7%, следует из законопроекта "О федеральном бюджете на 2025 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг.", внесенного в Госдуму 30 сентября.

В частности, на раздел "Социальная политика" проектом бюджета в 2025 г. заложено 6,4 трлн руб., что на 18,6% меньше расходов на него в федеральном бюджете на 2024 г. (почти 7,9 трлн руб. с учетом июльских поправок). По аналогии с поправками в текущий бюджет может существенно увеличиться и объем средств на социальные программы непосредственно в 2025 г., подчеркнул собеседник "Ведомостей" в бюджетном комитете.

Подготовленный кабмином документ предусматривает, в частности, возобновление индексаций пенсий работающих пенсионеров с 2025 г., продление программы маткапитала и субсидирование процентной ставки по ипотеке для семей с детьми. На предоставление маткапитала в 2025 г. заложено 537,5 млрд руб. Для решения проблемы низкой рождаемости в регионах заложено 12,5 млрд руб.

Кроме того, в 2025 г. проектом предусмотрено 20 млрд руб. на развитие системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами. Еще свыше 41,3 млрд руб. - на поддержку малоимущих по программе социального контракта. Для фонда "Защитники Отечества" в 2025 г. выделят почти 13 млрд руб.

Расходы на здравоохранение в 2025 г. составят 1,86 трлн руб., следует из законопроекта. Это почти на 15% больше финансирования этого направления в действующем законе о федеральном бюджете на 2024 г. (1,61 трлн руб.). В 2025 г. грант в виде субсидии в 90,6 млрд руб. получит фонд помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" (бюджет фонда формируется за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ для граждан с доходом свыше 5 млн руб. в год).

Расходы на образование в будущем году практически не изменятся по сравнению с 2024 г. Согласно проекту федерального бюджета, в 2025 г. на финансирование раздела "Образование" будет направлено 1,54 трлн руб. (3,7% от всех расходов федбюджета). Это на 0,7% больше, чем в 2024 г. (1,53 трлн руб. с учетом июльских поправок).

Около половины этого бюджета уйдет на обеспечение деятельности госучреждений, связанных с образованием, - 756,9 млрд руб., следует из пояснительной записки проекта. В список наибольших затрат по направлению также входят субсидии на бесплатное горячее питание для школьников 1-4 классов (73,4 млрд руб. - 4,8% от общих расходов на раздел "Образование"), выплату стипендий для студентов (6,6% - 102,1 млрд руб.).