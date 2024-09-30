Доходы дорогих отелей Москвы растут

30 сентября. FINMARKET.RU - Люксовый сегмент гостиничного бизнеса Москвы за первые восемь месяцев оказался самым растущим. За январь—август 2024 года средняя доходность номера в люксовых отелях Москвы увеличилась на 80% год к году, до 19,6 тыс. руб., сообщили "Коммерсанту" в IBC Real Estate.

Высокий спрос на проживание в дорогих отелях наблюдается со стороны россиян и иностранных туристов, констатирует руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай. По данным Росстата, за январь-июль турпоток в Москву увеличился на 14% год к году, до 12,2 млн поездок.

В Москву особенно охотно едут граждане Китая, Индии, Турции и стран Персидского залива, говорит руководитель направления стратегического консалтинга Nikoliers Олег Германенко. Состоятельные туристы из этих стран, по его мнению, чаще всего выбирают высококлассные, что способствует росту загрузки в этом сегменте.

Тем не менее, по мнению партнера CMWP Марины Усенко, в столице наблюдается дефицит качественного предложения в премиальном сегменте из-за малого объема строящихся проектов. По прогнозам CMWP, суммарный номерной фонд люксовых гостиниц составит менее 500 единиц до конца 2028 года.