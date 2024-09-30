Объемы деревянного домостроения достигли максимума

30 сентября. FINMARKET.RU - Объемы деревянного домостроения за десятилетие удвоились и достигли максимума за всю историю наблюдений Росстата. В этом году число деревянных домов, по оценкам экспертов, может вырасти еще, пишет "Российская газета"

В 2023 году по сравнению с 2013 годом объем ввода деревянных домов в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС) вырос в два раза - более чем на 8 млн кв.м, подсчитали эксперты РСХБ. За прошлый год было построено 15,7 млн кв.м деревянного жилья, доля деревянного домостроения в общем объеме жилищного строительства выросла до 14,2%. В этом году, по мнению аналитиков, объем деревянного домостроения может составить 18 млн кв. м с увеличением доли до 15% в общем объеме строительства. А к 2028 году, прогнозируют они, общий объем деревянного домостроения может увеличиться до 27 млн кв.м и до 17%.

Тренд на использование деревянных конструкций развивается и в строительстве многоквартирных домов, предложение растет среди застройщиков, отмечают в РСХБ. Речь идет о домах, для возведения стен которых использовались деревянные конструкции, а также о домах нового типа, построенных из экологичных CLT-панелей.

Среди подрядчиков-строителей индивидуальных домов, которые обратились за проектным финансированием, 44% возводит дома из блоков, 26% - из дерева и 14% - из кирпича, отмечали ранее в банке "ДОМ.РФ".

В Ассоциации деревянного домостроения (АДД) считают, что реальный объем строительства домов с деревянными несущими конструкциями в ИЖС даже выше официальной статистики и по итогам 2023 года составлял 23,4 млн кв. м., или 43% от всего объема ИЖС. Объясняется это тем, что некоторые дома, с многослойными и комбинированными конструкциями стен, официально учитываются в разделе "другой материал стен", тогда как по сути они тоже деревянные.