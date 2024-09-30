Минэкономразвития предложило меры для борьбы с нелегальным наймом самозанятых

30 сентября. FINMARKET.RU - Власти предусмотрели ряд мер для борьбы с серой зоной, когда компании нанимают постоянных сотрудников под видом самозанятых. Они изложены в новом законопроекте"О платформенной экономике", пишут "Ведомости" . Предполагается, что операторы платформ, через которыенаходят заказы, должны будут ограничить систематическое и продолжительное выполнение услуг партнером-исполнителем для одного заказчика. Кроме того, площадки должны будут ограничить принятие заказов для самозанятых от заказчиков, с которыми ранее они состояли в трудовых отношениях. Это основные критерии, на основании которых отношения между платформой, заказчиком и исполнителем не признаются трудовыми. Правительство может отдельно установить, сколько времени и какое количество заказов может выполнить самозанятый для одного заказчика, следует из документа. Эти значения могут варьироваться в зависимости от сферы деятельности.

Для реализации этих функций операторов платформ могут подключить к системе ФНС, сообщил "Ведомостям" источник, знакомый с обсуждением. Таким образом, они смогут проверять, состояли ли ранее самозанятый и заказчик в трудовых отношениях.

В законопроекте прописано, что заказ должен быть направлен на выполнение конкретной услуги и не должен предусматривать график работы и подчинение правилам внутреннего трудового распорядка. Исполнитель самостоятельно принимает решение о выполнении работы и может отказаться от ее выполнения без штрафов, говорится в документе. Оператор платформы, а также заказчик не могут привлечь самозанятого к выполнению работ, не указанных в заказе, а также продлить время его выполнения.

Практика подмены трудовых отношений существовала всегда, отмечает заместитель генерального директора ЦСР Екатерина Папченкова. Ситуацию осложняет отсутствие четкого разделения между гражданско-правовыми и трудовыми отношениями с учетом современных реалий, добавляет она. Законопроект очень актуален, указывает Папченкова.