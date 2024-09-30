.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
30 сентября 2024 года 08:49
Минэкономразвития предложило меры для борьбы с нелегальным наймом самозанятых
|0
Артем Геодакян/ТАСС
30 сентября. FINMARKET.RU - Власти предусмотрели ряд мер для борьбы с серой зоной, когда компании нанимают постоянных сотрудников под видом самозанятых. Они изложены в новом законопроекте Минэкономразвития "О платформенной экономике", пишут "Ведомости". Предполагается, что операторы платформ, через которые самозанятые находят заказы, должны будут ограничить систематическое и продолжительное выполнение услуг партнером-исполнителем для одного заказчика. Кроме того, площадки должны будут ограничить принятие заказов для самозанятых от заказчиков, с которыми ранее они состояли в трудовых отношениях. Это основные критерии, на основании которых отношения между платформой, заказчиком и исполнителем не признаются трудовыми. Правительство может отдельно установить, сколько времени и какое количество заказов может выполнить самозанятый для одного заказчика, следует из документа. Эти значения могут варьироваться в зависимости от сферы деятельности. Для реализации этих функций операторов платформ могут подключить к системе ФНС, сообщил "Ведомостям" источник, знакомый с обсуждением. Таким образом, они смогут проверять, состояли ли ранее самозанятый и заказчик в трудовых отношениях. В законопроекте прописано, что заказ должен быть направлен на выполнение конкретной услуги и не должен предусматривать график работы и подчинение правилам внутреннего трудового распорядка. Исполнитель самостоятельно принимает решение о выполнении работы и может отказаться от ее выполнения без штрафов, говорится в документе. Оператор платформы, а также заказчик не могут привлечь самозанятого к выполнению работ, не указанных в заказе, а также продлить время его выполнения. Практика подмены трудовых отношений существовала всегда, отмечает заместитель генерального директора ЦСР Екатерина Папченкова. Ситуацию осложняет отсутствие четкого разделения между гражданско-правовыми и трудовыми отношениями с учетом современных реалий, добавляет она. Законопроект очень актуален, указывает Папченкова.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, самозанятые, Минэкономразвития
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.