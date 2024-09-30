Траты регионов на соцполитику растут медленнее инфляции

30 сентября. FINMARKET.RU - Темпы роста расходов регионов на социальную политику, национальную экономику и ЖКХ оказались ниже годовой инфляции, следует из доклада ЦБ, который изучили "Известия" . За семь месяцев 2024-го в целом все расходы региональных бюджетов выросли по отношению к аналогичному периоду 2023-го на 8%. При этом стало меньше субъектов, которые увеличили траты - только 71.

Быстрее всего росли вложения в здравоохранение (+16%) и образование (+12%). Это связано с индексацией зарплат педагогам и медработникам, а также с программами поддержки бюджетников в отдельных регионах (например, выплаты учителям и врачам на первоначальный взнос по ипотеке и компенсации аренды жилья докторам), отмечает регулятор. Также выделялись средства на строительство и капитальный ремонт больниц и школ.

В то же время расходы на социальную политику, национальную экономику и ЖКХ росли медленнее годовой инфляции, говорится в докладе. Среднегодовой рост цен на конец июля составил 9,13%, следует из данных Росстата.

В частности, по подсчетам ЦБ, траты на соцполитику выросли лишь на 5,2%. Позитивная динамика в основном складывается за счет крупных субъектов - Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья. Расходы там приходились на индексацию зарплат, обеспечение пенсионных выплат, а также оказание социальной помощи и строительство специальных учреждений.

Но в большинстве регионов такие вложения сократились. Главная причина - снижение нагрузки на бюджеты, поскольку Соцфонду передали полномочия по перечислению ряда выплат, отмечается в докладе ЦБ.

В свою очередь, расходы на национальную экономику выросли только на 3,3%. По оценкам регулятора, сильнее всего - на Урале и Дальнем Востоке. Так, в Челябинской области расширили поддержку сельхозпроизводителей, а в Приморском крае - увеличили расходы на дорожное хозяйство и особые экономические зоны, приводит пример ЦБ.

На 2,2% за семь месяцев выросли расходы на поддержание и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, отмечается в докладе. Так, в южных регионах средства направлялись в основном на строительство и улучшение систем водоотведения и водоснабжения, а на Дальнем Востоке - на обновление инфраструктуры, а также на благоустройство городов.