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27 сентября 2024 года 09:51
НПФ: новые игроки собирают новые деньги
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Донат Сорокин/ТАСС
27 сентября. FINMARKET.RU - Российский пенсионный рынок впервые за двадцать лет может продемонстрировать рост числа пенсионных фондов, пишет "Коммерсантъ". Возврату интереса участников финансового рынка к этому его сегменту способствовал запуск программы долгосрочных сбережений с 1 января 2024 года. Ее реализация не лишена сложностей, как психологического характера - со стороны клиентов, так и технического, связанного с переводом средств пенсионных накоплений. В таких условиях будет сложно привлечь от граждан 250 млрд рублей до конца года, на что ориентировал фонды президент РФ. Впрочем, пишет "Ъ", на волне интереса к индустрии НПФ рассчитывают на развитие сопутствующих сервисов и услуг.
Опубликовано Финмаркет
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