НПФ: новые игроки собирают новые деньги

27 сентября. FINMARKET.RU - Российский пенсионныйвпервые за двадцать лет может продемонстрировать рост числа пенсионных фондов, пишет "Коммерсантъ".

Возврату интереса участников финансового рынка к этому его сегменту способствовал запуск программы долгосрочных сбережений с 1 января 2024 года. Ее реализация не лишена сложностей, как психологического характера - со стороны клиентов, так и технического, связанного с переводом средств пенсионных накоплений. В таких условиях будет сложно привлечь от граждан 250 млрд рублей до конца года, на что ориентировал фонды президент. Впрочем, пишет "Ъ", на волне интереса к индустриирассчитывают на развитие сопутствующих сервисов и услуг.