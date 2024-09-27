Правительство изучит вопрос о почетном звании заслуженного IT-специалиста

27 сентября. FINMARKET.RU - Правительство рассмотрит вопрос о том, чтобы особо отличившихся айтишников представлять к госнаградам, пишут "Ведомости", ссылаясь на представителя аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко (курирует, в частности, IT-отрасль). Соответствующее предложение 18 сентября ассоциация разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" направила Григоренко и министру цифрового развития Максуту Шадаеву.

Ассоциация предложила дополнить перечень почетных званий, определенный в указе президентаот 7 сентября 2010 г. № 1099 "О мерах по совершенствованию государственной наградной системы РФ", званием "Заслуженный работник информационных технологий Российской Федерации".

Мнения опрошенных "Ведомостями" экспертов и участников IT-отрасли о ценности почетных званий такого типа разделились. Ряд из них считают это значимым поощрением. Некоторые выразили сомнения в необходимости званий, если они не несут никаких преференций, премий и других бенефитов.