.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Москва подготовила онлайн-инструментарий для самодиагностики городов в сфере сокращения выбросов углекислого газа
27 сентября 2024 года 08:37
Правительство изучит вопрос о почетном звании заслуженного IT-специалиста
|0
Сергей Фадеичев/ТАСС
27 сентября. FINMARKET.RU - Правительство рассмотрит вопрос о том, чтобы особо отличившихся айтишников представлять к госнаградам, пишут "Ведомости", ссылаясь на представителя аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко (курирует, в частности, IT-отрасль). Соответствующее предложение 18 сентября ассоциация разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" направила Григоренко и министру цифрового развития Максуту Шадаеву. Ассоциация предложила дополнить перечень почетных званий, определенный в указе президента РФ от 7 сентября 2010 г. № 1099 "О мерах по совершенствованию государственной наградной системы РФ", званием "Заслуженный работник информационных технологий Российской Федерации". Мнения опрошенных "Ведомостями" экспертов и участников IT-отрасли о ценности почетных званий такого типа разделились. Ряд из них считают это значимым поощрением. Некоторые выразили сомнения в необходимости званий, если они не несут никаких преференций, премий и других бенефитов.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, ИТ-отрасль, госнаграада
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.