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27 сентября 2024 года 08:37

Правительство изучит вопрос о почетном звании заслуженного IT-специалиста

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Сергей Фадеичев/ТАСС
Сергей Фадеичев/ТАСС
27 сентября. FINMARKET.RU - Правительство рассмотрит вопрос о том, чтобы особо отличившихся айтишников представлять к госнаградам, пишут "Ведомости", ссылаясь на представителя аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко (курирует, в частности, IT-отрасль). Соответствующее предложение 18 сентября ассоциация разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" направила Григоренко и министру цифрового развития Максуту Шадаеву.

Ассоциация предложила дополнить перечень почетных званий, определенный в указе президента РФ от 7 сентября 2010 г. № 1099 "О мерах по совершенствованию государственной наградной системы РФ", званием "Заслуженный работник информационных технологий Российской Федерации".

Мнения опрошенных "Ведомостями" экспертов и участников IT-отрасли о ценности почетных званий такого типа разделились. Ряд из них считают это значимым поощрением. Некоторые выразили сомнения в необходимости званий, если они не несут никаких преференций, премий и других бенефитов.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  ИТ-отрасль,  госнаграада

 
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