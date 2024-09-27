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27 сентября 2024 года 08:19
Россия сдает позиции в рейтинге "Глобальный инновационный индекс"
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Владимир Смирнов/ТАСС
27 сентября. FINMARKET.RU - Россия в 2024 году опустилась на восемь позиций в рейтинге "Глобальный инновационный индекс" Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), пишет "Коммерсантъ". В этом году у России 59-е место из 133 после 51-го в 2023 году (в 2022-м — 47-е, в 2021-м — 45-е). Сейчас составители рейтинга поместили РФ между Северной Македонией и Украиной. Самые высокие результаты у РФ в рейтинге 2024 года по показателям "Человеческий капитал и исследования" (39-е место), "Развитие технологий и экономики знаний" (52-е место), "Уровень развития бизнеса" (53-е место) и "Результаты креативной деятельности" (также 53-е место). Наихудшие результаты — по традиционно показателю "Институты" (126-е место). Он, в частности, включает в себя оценки стабильности условий для бизнеса и эффективности госуправления, а также состояние нормативно-правовой среды. Эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ (вуз является академическим партером составителей рейтинга), впрочем, заявляют о несоответствии позиции РФ реалиям: по их оценкам, основанным на данных Росстата, в стране происходит ускоренный рост инноваций.
Опубликовано Финмаркет
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