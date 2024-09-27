Расходы бюджета на погашение госдолга выросли в 1,5 раза

27 сентября. FINMARKET.RU - Траты из казны на обслуживание госдолга увеличились в 1,5 раза, превысив 1 трлн рублей в первом полугодии 2024-го, следует из доклада Счетной палаты об исполнении бюджета, на который ссылаются " Известия ". Причины — в активном наращивании госзаимствований, поскольку приходится покрывать дефицит. А также в том, что эти заимствования дорожают из-за высоких ставок в стране. Хотя темпы роста вызывают определенные опасения, сейчас объем обязательств находится на безопасном и низком, по сравнению с другими странами, уровне — 14,5%. Газета пишет о том, когда и при каких условияхи цена его обслуживания начнут снижаться.

За январь–июнь 2024-го расходы федеральной казны на обслуживание госдолга составили 1,1 трлн рублей — это чуть меньше половины из запланированных трат на погашение обязательств по итогам года (2,3 трлн). Такие данные приводятся в докладе Счетной палаты (СП) об исполнении бюджета за первое полугодие. По сравнению с аналогичным периодом 2023-го расходы по этой статье увеличились в полтора раза, подсчитали аудиторы. В целом же такой прирост максимальный как минимум за последние два года, следует из доклада. Согласно документу СП, доля средств на обслуживание госдолга в общем объеме трат казны составила 6%. Всего же в этом году на погашение обязательств планируется направить 2,3 трлн. Это сопоставимо с ожидаемым дефицитом бюджета (2,1 трлн).

Расходы на обслуживание госдолга РФ выросли на фоне ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ, пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. С прошлого года ключевая выросла вдвое — в начале 2024-го она была на уровне 16%, напомнил он. При проведении аукционов по размещению ОФЗ Минфин предлагал по ним доходности вдвое выше, чем в прошлом году.

"Средняя доходность индекса гособлигаций сейчас составляет около 17% против 12% год назад. К тому же при повышении ключевой растут расходы Минфина на субсидирование процентных ставок по льготным кредитам", — подчеркнула руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.

По оценкам Минфина, в следующие три года госдолг вырастет с 15% ВВП в 2023-м до 18% ВВП по итогам 2027-го. Как отмечает ведомство, показатель сохранится на безопасном уровне — ниже 20%.

Во второй половине года, скорее всего, траты на обслуживание госдолга продолжат расти. Сейчас Минфин размещает ОФЗ на внутреннем рынке по ставкам на 3% годовых выше, чем в первом полугодии, продолжил Владимир Чернов.

До конца 2024 года возможно еще увеличение расходов на обслуживание госдолга, поскольку не исключен дальнейший рост цен и, соответственно, рыночных ставок для заимствований, считает научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин. По его словам, новые выпуски гособлигаций будут повышены, также поднимутся выплаты по старым ОФЗ с переменным купоном.

"Дальнейшее наращивание госдолга практически неизбежно в связи с дефицитом российского бюджета. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал, что в 2025 году казна также сложится с недостачей в 0,5% ВВП. Покрывать ее будут за счет внутренних заимствований", — уверен Владимир Чернов.

Впрочем, госдолг РФ находится на комфортном уровне, так как составляет небольшой объем от ВВП в 14,5%, отметил эксперт. Для сравнения, объем обязательств США по итогам 2024 года ожидается на уровне 99% ВВП, Германии — 62% ВВП, Китая — 88,6% ВВП, перечислил Владимир Чернов.

По мере того как инфляция будет замедляться, а ключевая ставка — снижаться, процентные расходы Минфина на обслуживание госдолга могут замедлить рост, отметила Ольга Беленькая из ФГ «Финам». Она добавила: еще в принятом год назад бюджетном плане на 2024–2026 годы предполагалось, что доля в общем объеме расходов казны на погашение обязательств может достичь 9,8% в 2026-м (против нынешних 6%). То есть власти вполне допускают, что в ближайшие годы тенденция сохранится.