Доля небольших банков за 4 года снизилась вдвое

26 сентября. FINMARKET.RU - Тренд на усиление концентрации в банковском секторе продолжился в первом полугодии 2024 года. Доля небольших банков сократилась с 3,6% в начале 2019 года до 1,6%, отмечается в обзоре "Эксперт РА", который изучила "Российская газета"

Крупнейшиевытесняют средние и небольшие в структуре активов сектора. По итогам первого полугодия доля топ-10 банков достигла 79%, поднявшись с 2019 года более чем на пять процентных пунктов. Не помогло средним и небольшим банкам и отсутствие санкционного ограничения: несмотря на проблемы с международными платежами, доля крупных росла из-за интенсивного увеличения кредитования. Объем задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в десяти крупнейших банках вырос на 14% за шесть месяцев 2024 года. Это более чем вдвое выше показателей остальных банков. Другие демонстрировали умеренную динамику в пределах 6%.

По динамике розничного кредитования топ-10 банков значительно опередили весь остальной рынок, увеличив портфель задолженности граждан на 18% за этот период 2024 года. Банки с 11-го по 100-е место за шесть месяцев продемонстрировали прирост всего в 5%, а кредитные организации, не вошедшие в первую сотню, уже третье полугодие подряд показывают отрицательную динамику задолженности населения.

В контексте прибыли все не так однозначно: доля топ-10 в ней достигнет к концу года 74%, что меньше рекордного уровня в 84%, наблюдаемого в 2021-м. В условиях высокой ключевой ставки и возможности проводить международные расчеты средние и маленькие банки продолжат получать сверхдоходы. В среднесрочной перспективе, когда объединение крупнейших банков завершится, ожидается дополнительный рост концентрации прибыли на лидерах рынка.