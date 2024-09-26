.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
26 сентября 2024 года 09:11
Кофе подорожает на 20-30%
|0
dpa\ТАСС
26 сентября. FINMARKET.RU - Снижение объемов урожая кофе из-за засухи в Бразилии и Вьетнаме, крупных мировых поставщиках этой продукции, привело к значительному росту цен на необжаренное зерно. Биржевые цены за последний год выросли почти вдвое, а за полгода - на 42%, до $2,7 за фунт (0,45 кг), обновив максимум за последние 13 лет. Пока в России это удорожание полностью не заложено в стоимость продукта на полках магазинов и готового напитка в кофейнях. Однако к концу 2024 года любителям кофе придется платить на 20-30% больше, предупреждают участники рынка. Цены на зеленый (необжаренный) кофе за последние несколько месяцев значительно выросли, рассказали "Коммерсанту" крупные в РФ сетевые кофейни. По словам основателя One Price Coffee Сергея Румянцева, за последние два-три месяца закупочные цены увеличились на 30-35% в зависимости от сорта зерна. В Coffee Like говорят о подорожании на 10% за последние месяцы и на 35% за последний год. Значительный рост цен заметил и основатель сети "Правда кофе" Филипп Лейтис: "Оптовая стоимость кофе недавно обновила максимум за долгий период". За год биржевые цены на основные виды кофе удвоились, в случае с арабикой они достигли максимума за последние 13 лет, подтверждает директор "Совэкона" Андрей Сизов.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.