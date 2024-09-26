В России наращивают инвестиции в туризм

26 сентября. FINMARKET.RU - Объем государственных и частных вложений в туристическую отрасль России в первом полугодии 2024 г. вырос на 65% к тому же периоду прошлого года до 377 млрд руб. Об этом "Ведомостям" сообщил представитель Минэкономразвития. За весь прошлый год этот показатель составил 800 млрд руб. - на треть больше, чем в 2022 г.

Меры поддержки в рамках нацпроектов "Туризм и индустрия гостеприимства" и "Малое и среднее предпринимательство" способствуют строительству номерного фонда, пояснил представитель ведомства. В качестве примера высокого неудовлетворенного спроса он привел Дагестан, где сейчас наблюдается дефицит гостиничных номеров. Там активно поддерживаются проекты по программе субсидирования строительства модульных гостиниц - объем инвестиций в реализацию 10 проектов в этом году составил более 570 млн руб., отметил собеседник.

По состоянию на сентябрь 2024 г. общий объем гостиничного предложения в России насчитывает 1006 объектов с фондом в 145 000 номеров, говорит партнер NF Group Ольга Широкова. По ее данным, в 2023 г. общий объем ввода составил около 4800 номеров (+17% год к году). Ежегодно в России появляется по 4000-5000 новых гостиничных номеров, но на фоне активной господдержки отрасли в ближайшие несколько лет этот показатель может увеличиться, говорит Широкова.

Субсидирование процентных ставок по банковским кредитам и софинансирование создания обеспечивающей инфраструктуры обусловили интерес инвесторов к туриндустрии, соглашается представитель госкорпорации "Туризм.РФ". Сейчас в инвестиционном портфеле корпорации 117 проектов на сумму более 500 млрд руб. Из них 30% находятся в фазе активной реализации, добавил собеседник.

Количество турпоездок по России в первом полугодии 2024 г. выросло на 12% в годовом выражении до 39 млн, говорил в августе глава Минэкономразвития Максим Решетников. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), в январе - августе внутри страны было совершено около 65 млн турпоездок (+24% год к году).