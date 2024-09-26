ЦБ сможет устанавливать ограничения по ипотечным кредитам

26 сентября. FINMARKET.RU - Лимит по бесплатной рассрочке в 15 тыс. рублей, который установлен в законопроекте по регулированию этого вида оплаты, недостаточен и однозначно будет повышен ко второму чтению. Самый обсуждаемый вариант — 60 тыс. рублей. Об этом глава комитета Госдумы по финрынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков заявил в интервью "Известиям" накануне открытия Международного банковского форума в Сочи.

Сейчас, по его словам, в Госдуме ко второму чтению готовится законопроект, наделяющий ЦБ полномочиями устанавливать прямые количественные(макропруденциальные лимиты, МПЛ) в отношении ипотеки. "Сейчас такая возможность у регулятора есть по потребительским кредитам. После принятия закона ЦБ сможет ограничиватьв выдаче низкокачественной ипотеки, что позволит снизить закредитованность граждан", - сказал глава думского комитета.

Аксаков считает, что законопроект может быть принят осенью. Закон правильный и все его поддерживают. Таким образом, уже со следующего года ЦБ сможет устанавливать прямые ограничения по ипотечным кредитам.

Глава комитета Госдумы по финрынку также рассказал, что осенью нижняя палата парламента планирует принять еще законопроект о механизме "второй руки", который направлен на защиту уязвимых воздействию социальной инженерии, применяемой мошенниками, и подверженных психологическому влиянию пожилых людей, инвалидов. И со следующего года, думаю, этот сервис уже будет действовать.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в феврале этого года говорила о предложении ввести приостановку выдачи кредитов, если банк сочтет, что человек берет его под воздействием аферистов. По словам Аксакова, изначально предполагалось, что механизм будет работать при выдаче кредитов от 1 млн рублей, а приостановка длиться два дня. Затем в конце июля в Совете Федерации глава ЦБ предложила ввести «период охлаждения» перед выдачей кредита на сумму от 200 тыс. рублей на два дня и для мелких сумм — на несколько часов, если банк заметит признаки мошенничества. При этом в ЦБ готовы обсуждать сроки и отсечки по суммам.

"Действительно, для людей это будет дополнительная защита от мошенников. Но для реализации инициативы потребуется разработать методику, по которой банки будут определять, что обратившийся за кредитом клиент находится под воздействием механизмов социальной инженерии. Это важно, чтобы не было ошибки, и приостановка не затронула заемщиков, которым срочно нужны деньги, скажем, на лекарства или операцию. Ведь срок получения кредита увеличится", - подчеркнул Аксаков..