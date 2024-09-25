Доля кредитных карт в структуре выдач кредитов достигла максимума с лета 2022 г.

25 сентября. FINMARKET.RU - По итогам августа доля кредитных карт в структуре выдач кредитов составила 22%. Если не считать всплесков апреля-июня 2022 г., это максимальное значение за последние 5 лет, рассказали "Российской газете" в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

За месяц россияне взяли почти 5,7 млн кредитов на 1,34 трлн руб., подсчитали в ОКБ. Это на 4% меньше по количеству и на 7% по объему, чем в июле. В годовом отношении падение более существенное. В структуре выдач при этом продолжается сдвиг - все большую долю занимают автокредиты и кредитные карты.

Последние становятся актуальны в период инфляции и высоких ставок. Полная стоимость кредитов наличными уже превысила 29%, что охлаждает спрос. А грейс-период кредиток позволяет отсрочить полный платеж. Как правило, дается 120 дней, в течение которых можно вернуть деньги без начисления процентов. Это интересно и банкам, даже если по существенной части оформленных карт заемщики стараются укладываться в заданный период.

В 2019-2021 годах доля кредитных карт на рынке кредитования редко превышала 15%. Как правило, цифры находились в пределах 9-14%, заметно уступая кредитам наличными. Но в июле-августе 2024 года это значение достигло 21-22% соответственно. Было и больше, но в 2022 году - в апреле-июне, следует из статистики ОКБ. Тогда ключевая ставка резко поднялась до значительных 20%, что осложнило получение новых кредитов по приемлемым ставкам. Поэтому "спасение" кто-то находил в кредитках с грейс-периодом. И тогда, и сейчас их могли использовать в том числе для заработка на процентах по вкладам. Свои деньги клали на депозит, а пользовались средствами банка. Практика распространенная даже сейчас.

В августе наибольшую долю в общей совокупности кредитных денежных средств - 38% - занялиналичными. Доля ипотеки составила 25%, кредитных карт - 22%, а автокредитов - 13%. Годом ранее большая часть также приходилась на кредиты наличными и ипотеку. Но автокредиты занимали 5%, а кредитные карты - 15%.