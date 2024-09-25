Соцвыплаты, повышение которых заложено в бюджет

25 сентября. FINMARKET.RU - Повышение пенсий, пособий и материнского капитала предусмотрено проектом федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, который сегодня обсудили на заседании правительства. О том, насколько вырастут выплаты рассказала " Российской газете " Линда Рыжих, доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге.

Так, в 2025 году индексация пенсий будет проводиться два раза: с 1 февраля на 4,5%, а с 1 апреля еще на 2,2%. В 2026 году также планируется двойная индексация - с 1 февраля на 4% и с 1 апреля на 2,3%, уточнила Линда Рыжих. В целом за год пенсии неработающих получателей повысятся на 6,3%. "Напомню, что до 2025 года действует переходный период, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определенный индекс, но не менее чем на тысячу рублей в год. Далее размер пенсий будет увеличиваться в соответствии с фактическим уровнем инфляции за предыдущий год", - рассказала она.

Стоимость пенсионного балла с 1 февраля 2025 года должна увеличиться до 139,04 руб., а с 1 апреля - до 142,10 руб. В 2026 году, соответственно, до 147,78 руб. и до 151,18 руб.

Социальные пенсии ежегодно повышают с 1 апреля. В 2025 году повышение составит 9,5%, в 2026 году - 10,3%, сообщила Линда Рыжих.

Также вырастет размер пособий, которые получают Герои России и Герои Труда, ветераны, инвалиды, блокадники, ликвидаторы различных техногенных аварий. Предполагается, что в 2025 году увеличение составит 4,5%, а в 2026 году - 4%.

Также вырастут и декретные выплаты. "Максимальный размер пособия по беременности и родам при продолжительности отпуска по беременности и родам 140 календарных дней составит в 2025 году - 794 355,80 руб. и в 2026 году - 882 575,40 руб.", - сообщила Линда Рыжих. Кроме того, для работающих до родов родителей станет выше максимальный размер выплат по уходу за ребенком до 1,5 года: в 2025 году размер выплаты может составить 69 тыс., а в 2026 году - 76,7 тыс. руб.

Планируемое увеличение единовременного пособия при рождении ребенка составит с 2025 года - до 25 735 руб., с 2026 года - до 26 764 руб.

Размер материнского капитала, определяемого, как известно, исходя из значения индекса роста потребительских цен, в 2025 году предположительно вырастет на 4,5%, а в 2026 году - на 4%.